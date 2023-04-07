Уряд створив "Центр гуманітарного розмінування"

Кабінет Міністрів України створив державну установу "Центр гуманітарного розмінування". Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Погоджено пропозицію Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо утворення бюджетної установи "Центр гуманітарного розмінування", — написав Мельничук.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження зазначено, що "Центр гуманітарного розмінування" планується створити в системі ДСНС для розв’язання питань оптимізації систем планування, виконання та фінансування заходів з гуманітарного розмінування. Штатна чисельність центру становить 25 осіб.

Очікується, що створення Центру гуманітарного розмінування дозволить удосконалити систему координації діяльності всіх суб’єктів, що забезпечують заходи з гуманітарного розмінування на території України. А також організувати належну взаємодію між донорами, що здійснюють фінансові заходи з гуманітарного розмінування та надають міжнародну технічну допомогу.

Також передбачається, що створення цієї бюджетної установи сприятиме:

розвитку та впровадження нових технологій та методів розмінування, що покращує якість та ефективність цього процесу;

залученню недержавних інвестицій у сферу гуманітарного розмінування в Україні;

конкуренції в наданні послуг у сфері гуманітарного розмінування операторами протимінної діяльності всіх форм власності.

За запуск виробництва обладнання для гуманітарного розмінування відповідає Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Зараз розмінуванням в Україні займаються як державні структури, такі як ДСНС і Міністерство оборони, так і приватні оператори. Загалом підтримку Україні за напрямом гуманітарного розмінування надають понад 30 країн та організацій-партнерів.

3 березня в ДСНС повідомляли, що третина від загальної площі України забруднена вибухонебезпечними предметами.

1 квітня начальник відділу організаційної роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева повідомляв, що в Україні необхідно розмінувати близько 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на території дев'яти областей.

Для того, щоб розмінувати територію України, може знадобитись 70 років роботи. Для цього Україні необхідна допомога західних партнерів, заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

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