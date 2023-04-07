У Естонії запустили програму для безкоштовного протезування українців

Український благодійний фонд "BGV" спільно з урядом Естонії запустили спільну програму для безкоштовного протезування, а також реабілітації українців, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій в Україні.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Протезування українців, переважно військових, здійснюється в Таллінні, у лікарні Ida-Tallinna Keskhaigla (Східно-Талліннська центральна клінічна лікарня).

У рамках програми пацієнтам виготовляють та встановлюють надсучасні біонічні електронні протези, які регулюються індивідуально під потреби конкретного користувача, що забезпечує повну симетрію і природність ходи (при протезуванні нижніх кінцівок). Такі протези обладнані амортизаторами та низкою рухомих елементів для підвищеної фізичної активності, а також мають спеціальний мобільний додаток, який дає можливість перемикатися з ходьби на різноманітні спортивні режими, забезпечуючи таким чином високий комфорт використання і рівень рухової активності. Вартість одного такого протеза сягає 70-80 тисяч євро.

Біонічний електронний протез. Фото: фонд "BGV"

"Для нас дуже важливо допомагати та підтримувати Україну. У співпраці з українцями ми розпочали наш проєкт для надання послуг із реабілітації та протезування людей, які втратили кінцівки через травми. І наразі ми вже працюємо над наступними проектами, щоб розширити масштаби співпраці з Україною", — наголосила віце-канцлерка з питань охорони здоров'я Міністерства соціальної політики Естонії Хейді Аласеп.

У рамках програми протези вже отримали два українці, які у березні повернулися з Естонії в Україну і продовжують реабілітацію на базі вітчизняних медичних закладів. Першими учасниками програми стали Тарас Винарчик, аеророзвідник 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки, який втратив ногу у серпні під час виконання завдання з корегування артилерії за допомогою дрона та Олександр Горохівський з Чернігівщини, який втратив кінцівку під час облоги Чернігова, отримавши вогнепальне поранення з ускладненням.

Для українців протезування у рамках програми є повністю безкоштовним: виготовлення, встановлення, реабілітація в Східно-Талліннській центральній лікарні та логістичні витрати беруть на себе ініціатори проекту. До кінця року партнери у співпраці планують організувати протезування для 20 українських військових та цивільних, які втратили кінцівки внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що відомо про допомогу Естонії Україні

Естонія підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. 26 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП балтійської країни.

Уряд Естонії 22 грудня 2022-го ухвалив рішення надати Україні черговий пакет військової допомоги, що включатиме безпілотники, засоби індивідуального захисту та зимову форму, повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Зокрема, Естонія вирішила передати Силам оборони індивідуальне екіпірування, таке як бронежилети, балістичні пластини для бронежилетів, польове обмундирування, у тому числі зимове, та інший одяг та аксесуари. Крім того, до пакета допомоги увійшли дрони, набори для чищення зброї, дихальний апарат швидкої допомоги та багато іншого.

Наприкінці 2022 року повідомлялось, що Естонія відправила в Україну техніку для розмінування боєприпасів, залишених військами РФ на деокупованих територіях, на суму понад 330 тисяч євро.

Уряд Естонії 19 січня схвалив надання Україні чергового пакета військової допомоги для протистояння російській агресії, до якого увійшли гаубиці, гранатомети та боєприпаси.

23 січня посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що країна передала Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці, щоб в інших держав не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння.

26 січня міністр оборони країни Ханно Певкур повідомив, що Естонія запитала у Німеччини дозволу на постачання в Україну закуплених у німецького виробника касетних боєприпасів.

19 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що Європейський Союз повинен пришвидшити надання допомоги Україні з урахуванням того, що Росія збільшила темпи свого військового виробництва.

26 лютого міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час зустрічі з головою Міноборони України Олексієм Резніковим оголосив про новий пакет збройної допомоги для Сил оборони.

9 березня Фінляндія вирішила дозволити Естонії реекспорт гаубиць Д-30 та снарядів до них в Україну.

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