В армії РФ збільшилася кількість охочих здатися в полон — ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України підтверджує різке зростання кількості російських військових, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя. Про це повідомив речник програми для здачі російських військових у полон Віталій Матвієнко.

За його словами, рамках проєкту "Хочу жить" у березні 2023 року зафіксували понад 3 тисячі звернень. Це удвічі більше за попередні щомісячні показники.

Воєнна розвідка України також фіксує активізацію здачі росіян у полон безпосередньо на полі бою.

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"Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: або смерть, або полон. Утім низка раптових, несподіваних, блискавичних подій здатна все змінити", — зазначили у ГУР.

Що відомо про проєкт "Хочу жить"

Державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним Силам.

18 вересня 2022 року в межах проєкту було також запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх родин.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Крім того, на базі проєкту діє чат-бот "Спаси себя", за допомогою якого можна залишити заявку на здачу в полон ЗСУ.

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