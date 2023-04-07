Понад три з половиною тисячі пацієнтів стаціонарно лікували в Обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології впродовж минулого року. Про це Суспільному розповів директор закладу Андрій Смоланка. За його словами, у центрі працюють 12 лікарів та 4 інтерни. Про лікування та послуги закладу нам розповіли медики спеціально до Міжнародного дня нейрохірурга, який щороку відзначають 8 квітня.
Закарпатець Іван третій тиждень лежить на стаціонарному лікуванні в Обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Чоловіку робили операцію на спину. "Вставляли імплантати, операція складна була. Я майже не міг ходити до операції — ноги віднімало, мурашки бігали. Зараз спину чую, після перших чотирьох днів так, як би болі не було взагалі. Десь 4 роки постійно, диски почали деформуватися. Я так затягнув, що довелося йти на операцію. Операція пройшла відмінно, я навіть не очікував. Дружина казала, щоб не йшов, а я вирішив, що краще ходити, ніж лежати", — розповідає чоловік.
Володимир — військовий. Йому теж робили операцію на спину два дні тому. "У мене віднімало ноги, боліла спина. Зробили операцію. Вже другий день і вже трохи рухаюся. Вчора мене підняли, а сьогодні я вже майже сам ходжу, сьогодні навіть без ходунців ходжу", — ділиться пацієнт.
Операції на спину пацієнтам робить лікар-нейрохірург, завідувач відділення нейротравми та спінальної хірургії Олександр Сечко. Чоловік каже: працює вже близько 15-ти років. Упродовж 2022-го прооперував 400 людей. "Моє відділення спеціалізується на наданні нейрохірургічної допомоги пацієнтам з нейротравмою та спінальною травмою. Приблизно близько 1000 пацієнтів лікується в моєму відділенні, а загалом у центрі кількість більша, бо є тут три відділення", — розповів лікар.
13-річному Івану в цьому центрі видаляли пухлину. Мама хлопця каже: приїхали сюди з Хустського району. "У нас виявили пухлину в голові. Я знаю, що спровокувало, але так сталося. У малого з'явилася рвота, піднімався ацетон, напевно, це спровокувало. Добре, що ми звернулися не запізно і нам порекомендували саме цих фахівців. Після операції ми йому дали навантаження на ноги, то він походив, поїв. Почувається так, як після операції", — каже жінка.
Оперує пацієнтів у цьому центрі нейрохірург Володимир Смоланка. Каже: має 35 років досвіду. "У рік я особисто виконую близько 250 операційних втручань. Загалом я роблю всі операції, але зараз спеціалізуюся на операціях головного мозку", — ділиться чоловік.
Тут працюють 12 лікарів-нейрохірургів та 4 лікарі-інтерни. Розповів директор закладу Андрій Смоланка. "Якщо навести цифри 2022 року, то ми маємо близько 3 з половиною тисяч пролікованих стаціонарних випадків, маємо близько 20 тисяч амбулаторних звернень, тобто коли люди приходили на консультацію, або обстеження", — говорить хірург.
В Обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології лікують не тільки закарпатців, а й пацієнтів з інших областей України.
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