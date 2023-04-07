На Київщині відновили майже 85% об'єктів електроенергетичної інфраструктури

У Київській області відновили близько 85% пошкоджених внаслідок російських атак об'єктів електроенергетичної інфраструктури, а також майже всі котельні. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Зазначається, що внаслідок обстрілів РФ пошкоджень різного ступеню зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури в сфері теплопостачання та в галузі електроенергетики. Зокрема, було пошкоджено або повністю зруйновано кілометри ліній електропередачі, сотні об'єктів електропостачання і теплопостачання.

В області тривають відновлювальні та ремонтні роботи. Фахівці відновили близько 85% пошкоджених об’єктів електроенергетичної інфраструктури, а також майже всі котельні. І це враховуючи, що часто роботи відбувались із ризиком для життя енергетиків та персоналу ремонтних бригад.

"Відновлення електроенергетичної інфраструктури дозволяє забезпечити надійне та безперебійне енергозабезпечення для значної кількості споживачів", — йдеться у повідомленні.

Фахівці Управління Держенергонагляду у Київській області беруть участь у роботі комісій щодо оглядів пошкоджених об'єктів електричних мереж або їх складових. Метою таких оглядів є оперативне виконання відновлювальних робіт та забезпечення належного електропостачання побутових споживачів, населених пунктів та об’єктів побутової, соціальної, телекомунікаційної та промислової інфраструктури.

На сьогодні оглянули 879 пошкоджених об’єктів електричних мереж та оформили 681 дефектний акт.

Що відомо про відновлення енергетичної інфраструктури України

У січні міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Київщина для відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак Росії отримала 105 одиниць обладнання загальною вагою 90 тонн від 6 країн: Польщі, Австрії, Литви, Південної Кореї, Азербайджану, Нідерландів.

Для відновлення критичної інфраструктури Україні знадобиться екстрена підтримка електроенергетики, що оцінюється у 500 мільйонів доларів США. Орієнтовна вартість екстреної підтримки сектору централізованого теплопостачання оцінюється ще в 500 мільйонів доларів, повідомив у грудні 2022 року прем'єр Денис Шмигаль.

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