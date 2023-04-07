Ікону Божої Матері виявили закарпатські митники у водія рейсового автобуса на митному посту "Дякове", що на кордоні з Румунією. Її 45-річний тернополянин намагався вивезти з України без декларування та без дозвільних документів, — повідомила Суспільному речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.
За її словами, 45-річний водій автобуса прямував з пасажирами до Італії. Під час проходження митного контролю обрав червоний коридор, вказав у декларації переміщення особистих речей.
Під час перевірки автобуса, в салоні митники виявили дерев'яний ящик, в якому була розміщена старовинна ікона із зображенням Божої Матері, загорнуту в сіру матерію.
"Згідно із чинним законодавством та наказом Міністерства культури України "Питання видачі свідоцтва на право вивезення культурних цінностей з території України" для вивезення ікони потрібне "Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей з території України", і вона підлягає обов’язковому письмовому декларуванню. Жодних дозвільних документів на право вивезення з України виявленої ікони водій автобуса при собі не мав", — розповіла Сенгетовська.
Водій розповів, що не є власником ікони. Його попросили перевезти ікону до Італії.
Відносно водія митники склали протокол про порушення митних правили за ч. 3 ст. 471 Недекларування товарів (крім валютних цінностей), що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та які переміщуються громадянамиМитного кодексу України. Ікону розміром 27х36х1,5 см митники тимчасово вилучили. Справу скерують до суду. Чи представляє ікона історичну, чи культурну цінність встановлять експерти.
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