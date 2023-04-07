Ікону Божої Матері виявили закарпатські митники у водія рейсового автобуса на митному посту "Дякове", що на кордоні з Румунією. Її 45-річний тернополянин намагався вивезти з України без декларування та без дозвільних документів, — повідомила Суспільному речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

За її словами, 45-річний водій автобуса прямував з пасажирами до Італії. Під час проходження митного контролю обрав червоний коридор, вказав у декларації переміщення особистих речей.

Під час перевірки автобуса, в салоні митники виявили дерев'яний ящик, в якому була розміщена старовинна ікона із зображенням Божої Матері, загорнуту в сіру матерію.

"Згідно із чинним законодавством та наказом Міністерства культури України "Питання видачі свідоцтва на право вивезення культурних цінностей з території України" для вивезення ікони потрібне "Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей з території України", і вона підлягає обов’язковому письмовому декларуванню. Жодних дозвільних документів на право вивезення з України виявленої ікони водій автобуса при собі не мав", — розповіла Сенгетовська.

Водій розповів, що не є власником ікони. Його попросили перевезти ікону до Італії.

Відносно водія митники склали протокол про порушення митних правили за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Ікону розміром 27х36х1,5 см митники тимчасово вилучили. Справу скерують до суду. Чи представляє ікона історичну, чи культурну цінність встановлять експерти.

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