У Києві "Сяйво книги" започатковує мистецькі вечори. Про що йдеться

Книгарня "Сяйво книги" із 8 квітня започатковує щосуботні мистецькі вечори з військовими, письменниками та зірками українського шоу-бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"8 квітня о 17:00 у муніципальній книгарні "Сяйво книги" відбудеться мистецький вечір із військовими: виступлять автор-виконавець пісень Олександр Клець і гітарист-віртуоз Сергій Гризлов",— йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гості заходу зможуть поспілкуватися із захисниками та послухати їхню музику. Місце проведення: вул. Велика Васильківська, 6. Під час повітряних тривог книгарня не працює.

Що відомо про акції муніципальної книгарні "Сяйво книги"

Київська книгарня "Сяйво книги" у липні ініціювала збір російськомовних книжок, які відправляють на переробку, а виручені кошти передають на потреби ЗСУ. Кожен, хто принесе та здасть видання російською мовою, отримає знижку 10% на купівлю книг.

На початок вересня 2022 року у муніципальній книгарні "Сяйво книги" зібрали майже 48 тисяч російських книжок. Це приблизно 25 тонн російських книг. Їх відправили на переробку. А отримані понад 97 тисяч гривень передали на потреби Збройних сил України.

За кошти з російських книжок, які кияни здали на макулатуру, придбали авто для Збройних сил України. Автівку назвали "Сяйвомобіль" і передали на передову на Херсонщині.

У жовтні минулого року муніципальна книгарня "Сяйво книги" започаткувала створення мобільних бібліотек для українських воїнів на передовій в рамках проекту "Повернись живим".

У грудні міська книгарня "Сяйво книги" запрошувала киян долучитися до благодійного проєкту "Одним словом" та лишити книжковий подарунок для літніх людей.

У січні у "Сяйві книги" збирали мобільну бібліотеку для військових. книги можна було принести або придбати у магазині.

Книгарня "Сяйво книги" збирає російськомовні книги, які відправлять на переробку. Акція триватиме до кінця травня.

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