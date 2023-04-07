Із 56 вчителів початкових класів Житомирщини, які зареєструвалися для проходження сертифікації, перший етап подолали 37 освітян. Про це в ефірі Українського радіо Житомир розповів начальник управління Державної служби оцінювання якості освіти в Житомирській області Олексій Редько.

За його словами, результати оцінювання більш-менш подібні до тих, що були в минулі роки, окрім 2019 року, там зовсім інша була ситуація.

"Добре це чи погано? Мабуть, це об’єктивна реальність, тому що, якщо тут іде якийсь конкурсний відбір – то всі не можуть його подолати. Але разом з тим я вітаю вчителів, які пройшли перший етап сертифікації. Сподіваюсь, що далі їм буде легше, все ж таки наступні етапи враховують більше критеріїв, за якими вчителі можуть себе проявити", – каже Олексій Редько.

Серед тих, хто пройшов перший етап сертифікації – 12 вчителів, які були сертифіковані в 2019–2020 роках.

Другий етап сертифікації розпочався шостого квітня, полягає в заповненні анкети самооцінювання. В цьому році самооцінювання проводитиметься в онлайн режимі за допомогою інформаційно-аналітичної системи, спеціально розробленої Державної служби оцінювання якості освіти спільно з чеськими партнерами, каже Олексій Редько.

"Таким чином втручання людини в цей процес буде мінімальним. Система побудує діаграми по всіх компетентностях наших вчителів, і їм в особистий кабінет прийде розшифровка їхнього самооцінювання діяльності. Вони отримають для себе зворотній зв'язок, на які напрямки звернути увагу. Вони зможуть використовувати цей другий етап проходження сертифікації для подальшого вдосконалення також своєї діяльності", – розповів представник Держслужби оцінювання якості освіти на Житомирщині.

Олексій Редько також сказав, що не всі із 66 територіальних громад Житомирської області (12 міських, 22 селищні, 32 сільські) мають сертифікованих вчителів молодшої школи.

"Найактивнішими залишаються Житомир, Звягель, Коростишів. Але, разом з тим, і є певні зрушення, з деяких громад вже також пішли вчителі на сертифікацію, де не було сертифікованих вчителів. Сподіваємось, що вони зможуть подолати всі етапи, і вже в червні матимемо громади, де знову з'являться сертифіковані вчителі. Хоча, після навіть сертифікації цього року не менш півтора десятка громад ще точно не матимуть сертифікованих вчителів", – розповів Олексій Редько.

Олексій Редько. Фото: Facebook Олексія Редька

Радіоефір на тему сертифікація вчителів початкових класів зі участі Олексія Редька та ведучої Наталки Кулініч. Фото: Скриншот з радіоефіру Українського радіо Житомир

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