У центрі Звягеля на площі Лесі Українки провалилася частина укладеної на дорожньому полотні плитки, як наслідок – рух площею для автотранспорту закрили. Про це у своєму Telegram повідомляє Звягельська міська рада.

У повідомленні сказано, що провалля, ймовірно, виникло через опади.

"Вчергове відлуння древньої історії Звягеля, його підземелля дають про себе знати. В центрі міста, на площі Лесі Українки утворилося провалля. Ймовірніше, сталося це внаслідок рясних опадів, що спостерігалися протягом останніх днів як в нашому місті, так і по всій Україні. Найближчим часом будуть проводитися ремонтні роботи щодо усунення аварійної ситуації", – йдеться у повідомленні.

Звягель, 7 квітня 2023 року. Фото: Facebook Звягельської міськради

Звягель, 7 квітня 2023 року. Фото: Facebook Звягельської міськради

У тому ж повідомленні поінформували із посиланням на управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради, що проїзд площею біля будинку №3 на площі Лесі Українки буде вимушено закритий для руху автотранспорту. Пішоходів теж закликають до обережності.

У центрі Звягеля утворилося провалля. Звягель, Житомирщина, 7 квітня 2023 року. Фото: Facebook Звягельської міськради

Звягель, 7 квітня 2023 року. Фото: Facebook Звягельської міськради

Кореспонденти Суспільного Житомир звернулися за коментарем до управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міськради, але там коментувати ситуацію відмовилися, посилаючись на те, що коментарі може давати лише керівник управління, а його немає на місці.

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