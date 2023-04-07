У центрі Звягеля на площі Лесі Українки провалилася частина укладеної на дорожньому полотні плитки, як наслідок – рух площею для автотранспорту закрили. Про це у своєму Telegram повідомляє Звягельська міська рада.
У повідомленні сказано, що провалля, ймовірно, виникло через опади.
"Вчергове відлуння древньої історії Звягеля, його підземелля дають про себе знати. В центрі міста, на площі Лесі Українки утворилося провалля. Ймовірніше, сталося це внаслідок рясних опадів, що спостерігалися протягом останніх днів як в нашому місті, так і по всій Україні. Найближчим часом будуть проводитися ремонтні роботи щодо усунення аварійної ситуації", – йдеться у повідомленні.
У тому ж повідомленні поінформували із посиланням на управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради, що проїзд площею біля будинку №3 на площі Лесі Українки буде вимушено закритий для руху автотранспорту. Пішоходів теж закликають до обережності.
Кореспонденти Суспільного Житомир звернулися за коментарем до управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міськради, але там коментувати ситуацію відмовилися, посилаючись на те, що коментарі може давати лише керівник управління, а його немає на місці.
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