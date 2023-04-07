На подвір'ї Лікарні Святого Пантелеймона встановили скульптуру хлопчика. За словами медиків, це — символ віри, надії і сподівання на краще. Прототипом скульптури став реальний підліток — 12- річний Тимофій Чернишков. Наприкінці січня 2023 року його батькові трансплантували легені. Поки чоловік перебував у операційній, його син, якого батько виховує сам, стояв під дверима операційного блоку. Суспільне поспілкувалось із батьком та сином.

56-річний Олександр Чернишов став другим в Україні пацієнтом, якому пересадили легені. Операцію здійснили у Першому медоб'єднанні 24 січня 2023 року. Олександр з Києва, він був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС. Чоловік сам виховує 12-річного сина Тимофія. І поки він був на операційному столі, його син весь час стояв під дверима операційного блоку.

Сюжет про хлопчика показали на телебаченні. І чоловік, який побажав залишитися невідомим, захотів зробити його скульптуру, як символ віри і надії. Скульптуру — хлопчика, який дивиться на операційний блок встановили на подвір’ї лікарні.

"Я думав, що все буде добре, тільки треба почекати. Я знав, що все буде добре. Я не сумнівався в наших лікарях", — каже син Олександра Чернишкова Тимофій.

Олександр Чернишков разом із сином Тимофієм біля скульптури. Фото: Перше ТМО Львова

Олександра Чернишова виписали з лікарні більше місяця тому. Чоловік вирішив залишитися жити на Львівщині, тут отримав соціальне житло. Каже, почувається добре: ходить щодня на прогулянки з сином, а ще — рибалити.

"Я раніше понад 15-20 кроків зробити не міг. А зараз підіймаюся пішки на 7 поверх без проблем. На риболовлю з сином ходимо. Три дні тому я зловив окуня вагою півтора кілограма", — розповідає Олександр Чернишков.

Автор скульптури Олександр Гончарук працював над нею близько двох місяців.

"Скульптура — це символ віри і надії. Ця історія мене так схвилювала, ці відносини батька і сина. Спілкувалися з Тимофієм, щоб більш відчути його емоцію, бо він надзвичайно щирий, відкритий. Власне, цю ніжність хотів передати, ту надію з якою він чекав свого тата і дочекався", — говорить автор скульптури Олександр Гончарук.

Тимофій Чернишков стоїть навпроти операційної у січні 2023 року. Фото: Перше ТМО Львова

"Ми допомогли батьку, який виховував сина сам. Йому за станом хвороби залишалося не багато і нам вдалося трансплантувати йому легені. Я дуже радий, що все успішно", — говорить керівник центру серця і судин Першого ТМО Львова Роман Домашич.

Загалом, протягом 2022 року, попри повномасштабну війну, у Першому медичному об’єднанні здійснили майже сто трансплантацій. Пересадили 7 сердець, 12 печінок та 78 нирок. За словами керівника Центру серця і судин Першого ТМО Романа Домашича, трансплантація в Україні розвивається, щороку кількість проведених операцій збільшується. Від початку 2023 року там провели три трансплантації серця і одну пересадку легень.

"Чим більше зараз всі популяризують метод трансплантації, тим більше є згод. Щоб трансплантація розвивалась — всі мусять популяризувати цей метод. Потрібно допомагати людям, бо органи стануть прахом. А якщо дати згоду на донорство — це може бути п’ять-шість врятованих життів", — каже Роман Домашич.

Фото: Суспільне Львів

Наразі в Україні існує два види донорства: родинне і посмертне. У випадку посмертного донорства органи пересаджують від чужої людини за згоди родичів.

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