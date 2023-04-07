Три десятки учасників зібралися у Хмельницькому підтримати українців, котрі перебувають у російському полоні. Акцію "Поверніть героїв додому" проводять щоп’ятниці.

Про це Суспільному розповіла організаторка, виконавча директорка ГО "Захист об’єднання волонтерів" Леся Стебло.

"Товариш Артем Матвієв, голова ДБР Донецької області, потрапив в полон в перших числах березня і до кінця лютого був у полоні. Цих хлопців, з якими сидів у камерах, запам’ятовував, щоб надати інформацію", — розповідає голова ГО "Наш вибір України" Олексій Сапаров.

Три десятки учасників зібралися у Хмельницькому підтримати українців, котрі перебувають у російському полоні. Фото: Суспільне Хмельницький

Востаннє брат виходив на зв'язок у травні минулого року, каже учасник акції "Поверніть героїв додому" Андрій Бігняк.

"В мене в полоні рідний брат. Вже 18 травня буде рік. Він виходив з "Азовсталі". Те, що ми самі взнали, він перебуває на території Росії, в Ростовській області", — каже Андрій Бігняк.

Суспільству необхідно нагадувати про наших полонених, говорить Андрій Бігняк.

"Доносити нашим людям, що там багато наших хлопців, які є живі", — каже чоловік.

На акцію приходить з серпня минулого року, розповідає її учасниця Христина Віняр.

"Підтримати дружин, метрів, чоловіки й діти яких перебувають у полоні. Тому що я українка, тому що я не байдужа хмельничанка і мені болить разом з ними. І мені не хочеться, щоб люди забували — війна є, війна йде, війна триває. Наші хлопці, дівчата — вони в полоні, і це наш обов’язок витягнути їх звідти", — розповідає Христина Віняр.

Акція "Поверніть героїв додому" є 35 заходом з початку його заснування у серпні 2022 року. Фото: Суспільне Хмельницький

За словами Лесі Стебло, акція "Поверніть героїв додому" є 35 заходом з початку його заснування у серпні 2022 року.

"Акція на підтримку наших військовополонених, які чекають на визволення. Акція на підтримку родин військовополонених, тому що їм дуже складно. Акція на підтримку тих, хто вже втратив своїх близьких. Війна принесла дуже багато сліз, але війна і показала нам справжність людей", — каже Леся Стебло.

За словами організаторки акції "Поверніть героїв додому" Лесі Стебло, наступну заплановано на 14 квітня.

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