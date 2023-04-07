У Полтаві попрощалися із загиблим під час оборони України Максимом Горобцем

В обласному центрі 8 квітня попрощалися із воїном Максимом Горобцем, який загинув під час російсько-української війни. Про це Суспільному повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.

Панахиду за воїном влаштували у Свято-Успенському соборі ПЦУ.

Старший лейтенант Максим Горобець загинув 2 квітня поблизу села Червонопопівка на Луганщині. Воїнові було 44 роки. Проживав Максим Горобець у Полтаві.

Чоловіка мобілізували на військову службу 25 червня 2022-го року. Максим Горобець був командиром парашутно-десантного взводу, повідомили на сайті підприємства "Полтаваобленерго", де він працював.

Поховають військового на кладовищі у селі Затурине, що неподалік Полтави, розповів Роман Істомін.

Що відомо

Обстріли на Полтавщині почалися у перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. 24 лютого поцілили по об’єктах у Миргороді.

За час повномасштабної війни російська армія обстрілювала також об’єкти у Полтаві, Кременчуці, Лубенській, Терешківській та Карлівській громадах.

За кількістю загиблих найбільш масштабний обстріл на Полтавщині стався 27 червня у Кременчуці. Російська ракета влучила у ТЦ "Амстор".

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