ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Полтаві попрощалися із загиблим під час оборони України Максимом Горобцем
Вторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬВІЙНАРегіони

У Полтаві попрощалися із загиблим під час оборони України Максимом Горобцем

Вікторія Бондаренко
  
У Полтаві попрощалися із загиблим під час оборони України Максимом Горобцем
фото: зі сторінки Свято-Успенського собору у Facebook

В обласному центрі 8 квітня попрощалися із воїном Максимом Горобцем, який загинув під час російсько-української війни. Про це Суспільному повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.

Панахиду за воїном влаштували у Свято-Успенському соборі ПЦУ.

Старший лейтенант Максим Горобець загинув 2 квітня поблизу села Червонопопівка на Луганщині. Воїнові було 44 роки. Проживав Максим Горобець у Полтаві.

Чоловіка мобілізували на військову службу 25 червня 2022-го року. Максим Горобець був командиром парашутно-десантного взводу, повідомили на сайті підприємства "Полтаваобленерго", де він працював.

Поховають військового на кладовищі у селі Затурине, що неподалік Полтави, розповів Роман Істомін.

Що відомо

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram| Viber | Instagram| Twitter | YouTube | Facebook

Дізнайтесь більше
Повернення депортованих дітей, сотні БТР від Польщі, бої за Мар'їнку та Бахмут. 410 день війни. Онлайн
Повернення депортованих дітей, сотні БТР від Польщі, бої за Мар'їнку та Бахмут. 410 день війни. Онлайн
Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області
&quot;Важливо було вписати Чорнянку в контекст українського футуризму&quot;. В Естонії проходить виставка, пов'язана з Херсонщиною
"Важливо було вписати Чорнянку в контекст українського футуризму". В Естонії проходить виставка, пов'язана з Херсонщиною
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
На початок