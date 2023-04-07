У Кіровоградській області соціальні працівники Червоного Хреста взяли під опіку більше трьох з половиною сотень людей. Вони – учасники проєкту "Догляд вдома", розповіла Суспільному його регіональна координаторка Світлана Бондарчук. Соціальні працівники прибирають у помешканні, готують їжу, оплачують комунальні послуги. Надають підтримку тим, хто не стоїть на супроводі у державних центрах соціального обслуговування.

За словами Світлани Бондарчук, у проєкті "Догляд вдома" задіяні 31 село Кіровоградської області та міста Кропивницький, Олександрія, Знам'янка. Фінансується проєкт за підтримки данського Червоного Хреста. Нині 57 соціальних працівників обслуговують 358 підопічних. У березні було 288 людей. Проєкт діє з липня 2022 року: "Ми беремо на супровід тих людей, хто не стоїть в терцентрі, в кого діти не проживають поряд і протягом доби не можуть приїхати до батьків. В пріоритеті – літні люди, діті яких воюють, загинули або зникли безвісти".

Планують, що з травня до проєкту долучаться ще 15 соціальних працівників.

Соціальна працівниця Вікторія Шпунт – учасниця проєкту товариства Червоного Хреста "Догляд вдома". У товаристві працює рік. Зі слів жінки, допомагати людям – її покликання: "Є такі люди, які пересуваються за допомогою палички, є більш мобільні, які пересуваються добре, але на далекі відстані не можуть йти. Допомагаю по господарству, на городі, ношу воду з криниці, бо в деяких немає водопроводу в будинку".

Вікторія Шпунт працює в селах Обознівка та Катеринівка Кропивницького району. Відвідує шістьох підопічних тричі на тиждень. Це люди, які лишились самі. Один з них – 64-річний Анатолій Лапшик: "Я її чекаю, як Бога. У мене проблеми з ногами. Вона приносить замовлення з магазину, гуманітарну допомогу, порається по господарству".

Марії Сєміховій – 82 роки. З її слів, рідних у селі немає. У магазин чи аптеку сама не дійде: "Дуже добре, що Вікторія до мене приходить. Вона і водички принесе, і медикаменти купить. Так звикла до не. Кажу – ти моя дитина, дочка".

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