На війні загинули Артем Шамара та Сергій Оселедько із Полтавщини

Під час російсько-української війни загинули Артем Шамара та Сергій Оселедько із Пирятина. Про це Суспільному повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.

Артем Шамара загинув 4 квітня під час виконання бойового завдання поблизу селища Білогорівка у Луганській області. Це сталося під час артобстрілу, розповів Роман Істомін. 28-річний воїн мав звання солдат.

Артем Шамара. Фото: Пирятинська громада

"Артем 2014-го добровольцем вступив до лав Національної гвардії України, брав участь у бойових діях на сході України. Після повернення працював у закладах харчової промисловості. Вдруге на захист України став 28 грудня 2022-го", - повідомили на сайті Пирятинської громади.

У Артема Шамари залишилися батьки, дружина та донька.

Сергій Оселедько. Фото: Пирятинська громада

Того ж дня поліг 22-річний Сергій Оселедько. Це сталося під час мінометно-артилерійського обстрілу у Донецькій області. Воїн мав звання солдат. У військового залишилися мати, бабуся та брат.

Обидва воїни проживали у Пирятині на Полтавщині. Дата прощання нині уточнюється.

Що відомо

Обстріли на Полтавщині почалися у перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. 24 лютого поцілили по об’єктах у Миргороді.

За час повномасштабної війни російська армія обстрілювала також об’єкти у Полтаві, Кременчуці, Лубенській, Терешківській та Карлівській громадах.

За кількістю загиблих найбільш масштабний обстріл на Полтавщині стався 27 червня у Кременчуці. Російська ракета влучила у ТЦ "Амстор".

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