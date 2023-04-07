У ліцеї № 27 Луцька організували черговий ярмарок. На ньому учні разом з батьками продавали власноруч виготовлені солодощі. Вторгували майже 200 тисяч гривень, за них планують придбати антидронову рушницю, – розповіла Суспільному директорка закладу Вероніка Захарчук.

Це вже не перший ярмарок, який влаштовують учні. Попередній був у грудні, напередодні Дня Святого Миколая. Тоді учням та батькам вдалось зібрати гроші на обігрівачі для військовослужбовців, – каже директорка.

Це не перший благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, який організовують в навчальному закладі. Фото: Суспільне Луцьк

Мама другокласника Тетяна Денисюк каже: своїм прикладом показують дітям, як долучатися до добрих справ.

Мама другокласника Тетяна Денисюк (ліворуч). Фото: Суспільне Луцьк

Десятикласниця Дарина Савчук разом з однокласниками продає домашню випічку. Каже: готували в основному самі, батьки лише в дечому допомагали.

"Я вважаю, що в наш час, дуже важливо допомагати військовим. Бо вони захищають наш спокій і якби не військові, напевно ми б сьогодні не зустрілися у стінах нашого ліцею", – говорить старшокласниця.

Десятикласниця Дарина Савчук. Фото: Суспільне Луцьк

Вчитель фізики Петро Лукавий розповідає, аби допомогти військовим, організовують не лише ярмарки. За допомогою 3-D принтера друкують деталі для снарядів, які потім відправляють бійцям на фронт. З його слів, таку допомогу передали бійцям 14-ої, 51-ої та 100-ої бригад.

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