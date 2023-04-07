У Малій Висці Кіровоградської області працює пересувний медичний центр. У ньому можуть обстежитись та отримати психологічну допомогу усі охочі безоплатно. Центр облаштували в автомобілі, який трансформується у два кабінети та кімнату очікування, розповіла Суспільному медична директорка громадської організації "Інфекційний контроль в Україні" Марія Долинська. На Кіровоградщині він працюватиме до кінця року. Пересувний медичний центр працює у Кіровоградській області впродовж трьох місяців. Нині – у Малій Висці, перебуватиме у цьому місті ще тиждень. Щоб перетворити автомобіль у медичний центр, треба дві години, говорить менеджер Сергій Янченко. У нього пацієнти реєструються на прийом до лікаря. Крім менеджера тут працюють два психологи, лікар, медсестра та водій.

У Малій Висці працює пересувний медцентр. Фото: Суспільне Кропивницький

Організували роботу центру за підтримки благодійного фонду "Project hope" у співпраці з Краматорським центром первинної медичної допомоги №1, говорить Марія Долинська: "Ми зробили це тому, що Кіровоградська область є лідером з прийому переселенців саме з Донецької області".

На території маловисківської громади живуть 1300 переселенців, розповіла заступниця міського голови Алла Жовтило. Міська рада взяла на себе організацію підключення до електромережі та встановлення центру. Також допомогли з житлом та харчуванням медичному персоналу, організували підвіз охочих обстежитись із сіл навколо Малої Виски.

Фото: Суспільне Кропивницький

Щодня звертаються 25 людей, розповіла сімейна лікарка Тетяна Колесник. "Проводимо електрокардіографію, визначаємо рівень цукру в крові – аналіз на глюкозу, можемо оглянути пацієнта за допомогою ультразвукового апарату, проводиться тестування на гепатити та ВІЛ-інфекцію".

За потреби виписують та видають ліки пацієнтам, каже лікарка: "У нас є антибактеріальні препарати, протизапальні, антигіпертензивні, ліки для лікування діабету – це все, за потреби, видається пацієнту на 5-10 днів".

Якщо людина потребує подальшого дообстеження, її направляють до профільного лікаря за місцем проживання.

Фото: Суспільне Кропивницький

Допомогти подолати тривожність, розлади сну і пережити втрату – з такими запитами найчастіше звертаються до психолога Гліба Песчихіна. "Запити, з якими приходять люди, дуже важкі, — каже він. – Концентрація людей з важкими проблемами дуже велика, дуже багато горя, втрат. Я працював у Харківській області, у місцях компактного проживання. От в санаторії 500 людей і вони залишились без нічого, пережили бомбардування".

Фото: Суспільне Кропивницький

На прийом до лікарів приходила жителька Малої Виски Галина. Попросила не називати її прізвище. Каже, має високий тиск: "Серце болить, не можу ходити, задихаюсь, а тут лікар знайшла, що перенесла інфаркт. І нирки хочу перевірити, і все-все".

За два місяці у Кіровоградській області персонал центру обстежив та надав консультацію понад тисячі людей, розповіла Марія Долинська.

Читайте також

У Кропивницькому в каналізаційних стоках виявили підвид коронавірусу "Кpакен"

Перший випадок з початку року. У Кропивницькому інфікований кліщ вкусив дитину

Повідомляйте про події з життя вашого міста чи селища у Кіровоградській області за цим посиланням