На Хмельниччині припинено неправомірне використання землі навчального закладу

На території Війтовецької територіальної громади припинено неправомірне використання 25 га землі навчального закладу вартістю понад 6 млн грн.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

За інформацією відомства, припинено неправомірне використання комунальним підприємством 25 га землі навчального закладу, розташованої на території Війтовецької територіальної громади.

"У 2022 році між Війтовецьким ліцеєм та комунальним підприємством укладено договір про спільну діяльність, однак прокуратурою встановлено, що сторони фактично приховали орендні відносини. Повноважень розпоряджатись зазначеною земельною ділянкою навчальний заклад не мав. Враховуючи виявлені порушення, прокуратура звернулась до суду з вимогами про визнання вказаного правочину недійсним та звільнення земельної ділянки закладу освіти", — йдеться у повідомленні.

Рішенням суду земельна ділянка вартістю понад 6 млн грн підлягає звільненню.

Читайте також

Хмельниччина: у Шепетівській тергромаді припинили право користування землями для 7 храмів УПЦ (МП)

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube та Instagram.