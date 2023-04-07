Київські кінологи отримали гуманітарну допомогу для службових собак

Міжнародна поліцейська асоціація з Естонії передала службовим собакам київських правоохоронців сухий корм та спеціалізоване взуття. Натомість поліцейські нагородили міжнародних партнерів Знаками пошани та вручили подяки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України в Києві.

Зазначається, що Міжнародна поліцейська асоціація з Естонії вдруге передає службовим собакам столичних кінологів тонну корму, а також спеціальне взуття, яке має зробити роботу чотирилапих більш комфортною.

"Наші службові собаки активно залучаються до пошуку зброї, вибухівки, наркотичних речовин, а також беруть участь у затриманні порушників та розшуку безвісти зниклих. Наразі на службі в столичному главку поліції перебуває 56 собак, які на високому рівні виконують свої бойові задачі та тішать нас своїми досягненнями",— йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що представники асоціації на постійній основі передають гуманітарну допомогу і в інші регіони нашої держави, підтримуючи українських колег, які працюють зі службовими собаками. Так, на початку поточного року київські кінологи вже отримували гуманітарну допомогу від естонських поліцейських.

Що відомо про допомогу кінологічній службі поліції Київщини та їхню роботу

31 березня за сприяння благодійного фонду Говарда Баффета до Кінологічного центру поліції Київщини приїхали 11 службових собак. Крім бельгійських вівчарок малінуа, цього разу передали і дві німецькі. Усі собаки пройшли початковий курс тренування в Нідерландах, їх навчали для пошуку вибухівки і зброї.

Всередині березня правоохоронці Київщини отримали 4 новітніх кінологічних автомобілі. Транспортні засоби надав фонд Говарда Баффета. Американський філантроп також передав для поліції Київської області 10 бельгійських вівчарок.

На Київщині неподалік прикордонного посту за допомогою службового собаки знайшли вибуховий пристрій.

Службовий собака відшукав двомісячне немовля в одному із сіл на Київщині. Дитину виніс з хати нетверезий батько під час сварки з дружиною.

Кінологічна служба поліції Київщини допомогла провести медогляд і профілактику сказу домашніх тварин на території Ірпінської і Бучанської громад.

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