Обсяги виробництва продукції сільського господарства в Україні у цьому році можуть зменшитися на 2,1% у порівнянні з 2022 роком. Про це йдеться у прогнозі Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

За словами директора "Інституту аграрної економіки" Юрія Лупенка, таке скорочення виробництва агропродукції пов’язане із продовженням війни в Україні та спричиненими нею проблемами розвитку економіки в цілому.

Зокрема, через логістичні проблеми експорту сільськогосподарської продукції та падіння закупівельних цін, сільськогосподарські виробники змушені скорочувати виробництво найбільш продуктивних видів продукції, таких як пшениця та кукурудза.

Втрати доходів сільгосппідприємств у 2022 році й суттєве здорожчання ресурсів, зменшують їх можливості щодо придбання високоякісного насіння, повноцінного забезпечення технологічного процесу. Особливо це стосується недостатньої кількості мінеральних добрив та засобів захисту рослин.

"Відносно невеликий розмір зниження обсягів виробництва значною мірою зумовлений і низькою базою порівняння 2022 року, коли під впливом воєнних дій валова продукція галузі зменшилась проти 2021 року більше ніж на чверть", — пояснив Юрій Лупенко.

У 2023 році в рослинництві валова продукція очікується на 2,1 % менше, ніж у 2022 році, урожай зернових і зернобобових культур зменшиться проти минулого року на 11 %. Водночас прогнозується збільшення обсягів виробництва по олійних культурах – сої (+12,2 %), соняшнику (+6,5 %) та ріпаку (9,1 %).

Обсяги виробництва продукції тваринництва, за прогнозом науковців "Інституту аграрної економіки", зменшаться у порівнянні з 2022 роком на 2,2 % при невеликому зростанні продукції вирощування птиці (+1,1 %) та зменшенні по інших видах, наприклад, свині (-2,1 %) та вовни (-30 %).

"В цілому, за прогнозом науковців "Інституту", очікуване виробництво сільськогосподарської продукції у 2023 році дозволить забезпечити внутрішні продовольчі потреби держави. При цьому по окремих видах продукції рівень забезпечення навіть зростатиме, хоча і не перевищить довоєнний показник", — підсумував Юрій Лупенко.

3 березня в ДСНС повідомляли, що третина від загальної площі України забруднена вибухонебезпечними предметами.

1 квітня начальник відділу організаційної роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева повідомляв, що в Україні необхідно розмінувати близько 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на території дев'яти областей.

Для того, щоб розмінувати територію України, може знадобитись 70 років роботи. Для цього Україні необхідна допомога західних партнерів, заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

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