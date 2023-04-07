Волинянка встановила новий рекорд України з класичного паверліфтингу

Важкоатлетка з Волині Оксана Мотрунчик стала чемпіонкою України з класичного паверліфтингу та встановила новий рекорд України, – розповів Суспільному тренер спортсменки Олег Хом'як.

Спортсменка у ваговій категорії до 47 кілограмів виборола золоті нагороди в усіх вправах триборства. Зокрема, у присіданні зі штангою 95 кілограмів, жимі лежачи з вагою 67,5 кілограма та у силовій тязі - 143 кілограми.

Рекорд Оксана Мотрунчик встановила у вправі на силову тягу. Волинянка підняла вагу 143 кілограми. Зі слів тренера, попередній рекорд був 142, 5 кілограма.

У загальній сумі спортсменка підняла 305, 5 кілограма.

Змагання відбулися у Львові 6 квітня.Оксана Мотрунчик була єдиною волинянкою, яка брала в них участь.

Що відомо

У лютому Оксана Мотркнчик стала срібною призеркою чемпіонату України з паверліфтингу, що відбувався в Коломиї Івано-Франківської області. Там спортсменка встановила свій особистий рекорд за сумою піднятої ваги у триборстві 397,5 кілограма.

Оксана Мотрунчик є срібною призеркою на чемпіонату світу з паверліфтингу з жиму лежачи та класичного жиму лежачи. Спортсменка стала срібною призеркою у ваговій категорії до 47 кг, з результатом – 100 кг.

Торік у серпні спортсменки з Волині Оксана Мотрунчик стала чемпіонкою Європи на змаганнях з жиму лежачи.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.