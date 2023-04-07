У ліфті львівської багатоповерхівки загинула жінка: що відомо

У Львові на вулиці Мазепи, 13а під час користування ліфтом загинула 47-річна жінка. Про це із місця події повідомляє кореспондентка Суспільного.

Працівників "Львівсвітла", які обслуговують ліфти, викликали мешканці будинку. Тіло жінки знайшли у ліфті на 6 поверсі 9-поверхового будинку. Працівник "Львівсвітла" Ігор Кравець розповів Суспільному, що внутрішні двері ліфта були відчинені. Виклик у цей будинок отримали близько 11:00.

"Прийшов сюди, подивився, попробував кнопку, ліфт не їде. Відкрив двері, в шахті темно, як завжди, відкрив другу половинку, включив ліхтарик, дивлюся, щось капає зверху, щось так не зрозумів, думаю може то вода, може що. Тоді пішов вище, на п’ятий, то вже видно, де кабіна стоїть, бачу на шостому", — розповідає працівник "Львівсвітла".

Як повідомив Суспільному голова ОСББ Юрій Кукуруза, востаннє ліфт перевіряли три роки тому. Всього він експлуатується 40 років.

"Три роки тому робилася експертиза і техогляд. Тоді те, що було при техогляді і при експертизі виявлено, то було замінено представниками "Львівсвітла", яке обслуговує наш ліфт", — каже Юрій Кукурудза.

Шахта ліфту, де трапилася трагедія. Фото: Суспільне Львів

Зараз на місці події працюють рятувальники, правоохоронці та працівники інших служб.

"Виїхавши на місце ми виявили, що жінка доїхала до свого поверху, тож падіння кабіни ліфта не було", — повідомила заступниця міського голови з житлово-комунальних питань Ірина Маруняк.

У загиблої залишилося двоє неповнолітніх дітей віком 10 та 12 років. Із дітьми вже працюють фахівці управління "Служба у справах дітей".

За словами Ірини Маруняк, місто проводитиме внутрішнє розслідування. Також вона додала, що у місті діє програма підтримки будинків, списаних з балансу міста. Торік її призупиняли через воєнний стан.

"В місті проводиться технічне обслуговування ліфтів, обстеження ліфтів. В нас є програми співфінансування ліфтів. На цей рік передбачено 13 мільйонів. Цього року програма, я маю надію, буде діяти. Кошти є передбачені. Мешканцям, які мають бажання взяти участь в цій програмі, необхідно зголоситися. Відділ супроводу ОСББ дасть перелік документів, які необхідно подати для участі в цій програмі. І власне ми будемо почергово реалізовувати дану програму, враховуючи заявки мешканців", — сказала Ірина Маруняк.

Як повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання правової кваліфікації справи.

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