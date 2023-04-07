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На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля помер чотирирічний хлопчик
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На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля помер чотирирічний хлопчик

Наталя Забазнова
  
На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля помер чотирирічний хлопчик
Фото: ГУ НП у Львівській області

На Львівщині на автодорозі "Львів-Шегині" сталась аварія. Водій автомобіля "Mercedes-Benz" скоїв наїзд на жінку з 4-річною дитиною. Хлопчик помер у лікарні. Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції Львівщини.

Аварія трапилась 6 квітня у селі Твіржа близько 13:50. Попередньо правоохоронці встановили, що 36-річний водій "Mercedes-Benz" скоїв наїзд на 23-річну жінку та її 4-річного сина.

Жінку з дитиною госпіталізували до лікарні, але від отриманих травм хлопчик помер у медзакладі.

На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля помер чотирирічний хлопчик
На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля помер чотирирічний хлопчик. Фото: ГУ НП у Львівській області

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожньогоЧ.2 ст.286 руху" ККУ. Винуватцю ДТП загрожує покарання — позбавлення волі строком від трьох до восьми років, також водія можуть позбавити права керувати автомобілем строком до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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