У Дніпрі священнику, підозрюваному у розбещенні доньок, обрали запобіжний захід

У Дніпрі священнику УПЦ МП, підозрюваному у розбещенні власних доньок, обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави, повідомили Суспільному в обласній прокуратурі.

За інформацією представника Дніпровської єпархії УПЦ МП Миколи, затриманий – священник храму Іоанна Златоуста.

"Є відповідне розпорядження на сайті Дніпровської єпархії, що цей священик заборонений в священнослужінні. Причина – за аморальну поведінку. За те, що він був затриманий поліцією", – розповів представник Дніпровської єпархії УПЦ МП Микола.

За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини впродовж тривалого часу розбещував двох доньок віком 13 та 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними. Діти розповіли про це старшому брату, той повідомив поліцію. За результатами слідчих дій, а також розмови психологів з дітьми, інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася. Зараз дівчата під наглядом лікарів. Сусіди підозрюваного розповідають, чоловік жив у цьому будинку разом зі своєю сестрою та дітьми. Вдома перебуває, ймовірно, його сестра, однак з будинку не виходить. Храм, у якому працював чоловік, зачинено. Сусіди кажуть, зі священиком спілкувалися тільки у церкві, а з його родиною майже не стикалися.

"Я його дуже рідко бачу. Такі дуже замкнуті, дуже набожні люди", — каже сусідка підозрюваного Оксана.

"Нормальна людина. Я не знаю… Зі мною він добре спілкувався. У нього четверо дітей. Дружина померла", розповіла сусідка підозрюваного Анастасія.

За розбещення своїх доньок священнику загрожує до восьми років ув’язнення.

Що відомо

Священника затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке йому загрожує в разі доведення провини – вісім років в'язниці.

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