Втрати Волині: у громадах повідомили про трьох полеглих захисників

7 квітня у громадах області повідомили, що в боях з російськими військами загинули ще троє волинян: Євгеній Косарик, Юрій Бойчук та Андрій Мельник.

Суспільне зібрало інформацію про полеглих захисників.

Євгеній Косарик

В Ковельській громаді повідомили про загибель заступника командира бойової машини, навідника-оператора гірсько-штурмового батальйону Євгенія Косарика. Бійцю, який був родом із села Доротище, було 30 років.

Євгеній Косарик.

У війні проти Росії Євген Косарик брав участь із 2014-го року. Відомо, що загинув боєць ще 15 жовтня 2022-го поблизу населеного пункту П’ятихатки Херсонської області. "Досі не було можливості доставити тіло захисника додому", – зазначили у громаді. Поховають бійця 8 квітня.

Юрій Бойчук

Також 8 квітня у Ковелі прощатимуться із загиблим на Донеччині волинянином Юрієм Бойчуком. Військовослужбовцю, який на війні був водієм-механіком, було 38 років.

Юрій Бойчук.

Волинянин захищав Україну з квітня 2022-го. Воював на Херсонщині, в Миколаївській та Харківській областях. Загинув 2 квітня поблизу селища Дробишеве Краматорського району Донецької області від поранення, яке отримав, коли броньований транспортер наїхав на міну.

Андрій Мельник

Про чергову втрату повідомили також у Нововолинській громаді. У боях з російськими військами загинув волинянин Андрій Мельник. Полеглому захиснику було 35 років.

Андрій Мельник.

Відомо, що військовий загинув 6 квітня в одному з населених пунктів Донецької області. Дату прощання з Андрієм Мельником у громаді повідомлять згодом.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.