Туреччина виступила за зняття обмежень щодо експорту російського зерна та добрив

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина згодна із проханням Росії усунути перешкоди для експорту російського зерна та добрив.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Чавушоглу, для подолання світової продовольчої кризи потрібно забезпечити експорт як українського, так і російського зерна.

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"Ми також згодні з тим, що перешкоди для експорту російського зерна та добрив мають бути усунені. Необхідно вирішити питання щодо подальшого продовження зернової угоди", — сказав він.

Раніше, у грудні 2022 року, ЗМІ писали про те, що ЄС прагне розблокувати транзит добрив із РФ під тиском ООН.

До цього було вирішено, що національні уряди можуть розморозити активи, якщо це необхідно для постачання добрив. Про винятки необхідно повідомляти Європейську комісію, виконавчий орган ЄС, щоб забезпечити їх належне застосування.

Угода передбачала, що винятки застосовуватимуться лише до фізичних чи юридичних осіб, пов'язаних зі значним російським агропродовольчим бізнесом, який працював у цій галузі до введення санкцій. Постачання також має бути частиною програми ООН або прямувати до країни, що розвивається, на яку поширюються пріоритети ООН у галузі продовольчої безпеки.

Що відомо про "Зернову угоду"

22 липня 2022 року у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Таку ж угоду підписала Росія.

29 жовтня 2022 року Російська Федерація заявила, що припиняє участь у "зерновій угоді" підписаній Україною, Росією, Туреччиною та ООН у Стамбулі, яка передбачає розблокування українських портів. Причина — нібито атака кораблів Чорноморського Флоту 29 жовтня вранці.

2 листопада Росія відновила свою участь у "зерновій угоді".

17 листопада угоду продовжили на чотири місяці.

19 березня 2023 року міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський повідомив, що попри спроби тиску та шантажу з боку Росії, Україні та партнерам вдалося продовжити дію "зернової угоди" на тих самих умовах, на яких вона початково укладалася із терміном дії 120 днів.

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