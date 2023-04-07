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На Харківщині на вихідних очікуються місцями грози та короткочасні дощі: прогноз на 8-9 квітня
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На Харківщині на вихідних очікуються місцями грози та короткочасні дощі: прогноз на 8-9 квітня

Марія Солодовнік
  
На Харківщині на вихідних очікуються місцями грози та короткочасні дощі: прогноз на 8-9 квітня
Історичний музей у Харкові. 1 квітня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

На вихідні 8-9 квітня у Харкові та області очікується до 18° тепла.

Прогноз погоди Суспільне Харків надали в регіональному гідрометцентрі.

8 квітня: прогноз погоди

  • Мінлива хмарність;
  • Вночі без істотних опадів; вдень місцями короткочасний дощ, гроза;
  • Вітер східний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря у Харківській області: вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 6-8°тепла, вдень 15-17°тепла.

Прогноз синоптиків на 9 квітня

  • Мінлива хмарність;
  • Вночі місцями короткочасний дощ. Вдень невеликий, місцями помірний дощ;
  • Вітер східний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря: вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.

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