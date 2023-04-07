На вихідні 8-9 квітня у Харкові та області очікується до 18° тепла.
Прогноз погоди Суспільне Харків надали в регіональному гідрометцентрі.
8 квітня: прогноз погоди
- Мінлива хмарність;
- Вночі без істотних опадів; вдень місцями короткочасний дощ, гроза;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 6-8°тепла, вдень 15-17°тепла.
Прогноз синоптиків на 9 квітня
- Мінлива хмарність;
- Вночі місцями короткочасний дощ. Вдень невеликий, місцями помірний дощ;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря: вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.
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