На вихідні 8-9 квітня у Харкові та області очікується до 18° тепла.

Прогноз погоди Суспільне Харків надали в регіональному гідрометцентрі.

8 квітня: прогноз погоди

Мінлива хмарність;

Вночі без істотних опадів; вдень місцями короткочасний дощ, гроза;

Вітер східний, 5-10 м/с;

Температура повітря у Харківській області: вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла;

Температура повітря у Харкові: вночі 6-8°тепла, вдень 15-17°тепла.

Прогноз синоптиків на 9 квітня

Мінлива хмарність;

Вночі місцями короткочасний дощ. Вдень невеликий, місцями помірний дощ;

Вітер східний, 5-10 м/с;

Температура повітря: вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.

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