Міський голова Тернополя Сергій Надал прокоментував протокол, який сьогодні, 7 квітня, оприлюднило в соцмережі Національне агентство з питань запобігання корупції. НАЗК склало його на мера Тернополя через конфлікт інтересів та премії до 250% від суми окладу.

"Дякую НАЗК, що нарешті завдяки вашій публікації у Facebook я зміг ознайомитися з протоколом про порушення, в якому ви мене звинувачуєте. Я розумію важливість роботи у публічному просторі, але закликаю НАЗК дотримуватися норм законодавства. Оскільки до моменту вашої публікації в соцмережах протокол не надсилали ні мені, ні на адресу міської ради, а це є порушенням конституційного права та норми законодавства. У мене не було можливості подати свої пояснення, які повинні бути відображені у протоколі, або ж відмовитися від підпису протоколу та вказати мотиви відмови", – повідомив мер Тернополя в Телеграмі. .

Сергій Надал каже, про факт складання протоколу він дізнався з публікації на сайті НАЗК.

"Інформація НАЗК про 250% премії – неправдива. І матеріальної допомоги на оздоровлення чи на ще щось у 2022 році я не отримував. І загалом така дискусія з НАЗК щодо цих питань повинна відбуватися в іншій площині, що передбачена чинним законодавством. Оскільки публікації НАЗК порушують один із основних принципів – принцип презумпції невинуватості, який закріплений у ст. 62 Конституції України: особа вважається невинуватою у вчиненні правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку, тобто у судовому рішенні".

За його словами, відповідно до законодавства, як і в інших міських радах після проведення місцевих виборів у 2020 році на першому засіданні виконавчого комітету була створена комісія з визначення розміру премії міському голові.

"Саме ця комісія й скеровувала до виконання офіційний документ щодо розміру премії. Щомісячний розмір премії визначається у кожному місяці бюджетного року в межах фонду оплати праці окремою комісією".

Також міський голова Тернополя повідомив, що правомірність протоколу встановлюватиме суд.

Нагадаємо, НАЗК надало докази про конфлікт інтересів у міського голови Тернополя.

Редакція Суспільного надіслала інформаційний запит до міськради щодо преміювання Сергія Надала та інших виплат, які він отримував у 2021-2022 роках.

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