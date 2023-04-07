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Мер Тернополя прокоментував протокол про конфлікт інтересів та премії, який оприлюднило НАЗК
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Мер Тернополя прокоментував протокол про конфлікт інтересів та премії, який оприлюднило НАЗК

Ірина Моргун
  
Мер Тернополя прокоментував протокол про конфлікт інтересів та премії, який оприлюднило НАЗК
Суспільне Тернопіль

Міський голова Тернополя Сергій Надал прокоментував протокол, який сьогодні, 7 квітня, оприлюднило в соцмережі Національне агентство з питань запобігання корупції. НАЗК склало його на мера Тернополя через конфлікт інтересів та премії до 250% від суми окладу.

"Дякую НАЗК, що нарешті завдяки вашій публікації у Facebook я зміг ознайомитися з протоколом про порушення, в якому ви мене звинувачуєте. Я розумію важливість роботи у публічному просторі, але закликаю НАЗК дотримуватися норм законодавства. Оскільки до моменту вашої публікації в соцмережах протокол не надсилали ні мені, ні на адресу міської ради, а це є порушенням конституційного права та норми законодавства. У мене не було можливості подати свої пояснення, які повинні бути відображені у протоколі, або ж відмовитися від підпису протоколу та вказати мотиви відмови", – повідомив мер Тернополя в Телеграмі. .

Сергій Надал каже, про факт складання протоколу він дізнався з публікації на сайті НАЗК.

"Інформація НАЗК про 250% премії – неправдива. І матеріальної допомоги на оздоровлення чи на ще щось у 2022 році я не отримував. І загалом така дискусія з НАЗК щодо цих питань повинна відбуватися в іншій площині, що передбачена чинним законодавством. Оскільки публікації НАЗК порушують один із основних принципів – принцип презумпції невинуватості, який закріплений у ст. 62 Конституції України: особа вважається невинуватою у вчиненні правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку, тобто у судовому рішенні".

За його словами, відповідно до законодавства, як і в інших міських радах після проведення місцевих виборів у 2020 році на першому засіданні виконавчого комітету була створена комісія з визначення розміру премії міському голові.

"Саме ця комісія й скеровувала до виконання офіційний документ щодо розміру премії. Щомісячний розмір премії визначається у кожному місяці бюджетного року в межах фонду оплати праці окремою комісією".

Також міський голова Тернополя повідомив, що правомірність протоколу встановлюватиме суд.

Нагадаємо, НАЗК надало докази про конфлікт інтересів у міського голови Тернополя.

Редакція Суспільного надіслала інформаційний запит до міськради щодо преміювання Сергія Надала та інших виплат, які він отримував у 2021-2022 роках.

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