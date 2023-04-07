НАЗК надало докази про конфлікт інтересів у міського голови Тернополя Сергія Надала й те, що він преміював себе до 250% від суми окладу. Про це йдеться на сторінці Національного агентства з питань запобігання корупції в Фейсбуці.

У дописі йдеться, що після виходу публікації НАЗК про адміністративний протокол щодо конфлікту інтересів у міського голови Тернополя, міська рада публічно заявила, що додаткових нарахувань у Сергія Надала не було, а інформація НАЗК є неправдивою та недостовірною.

Протокол НАЗК щодо Сергія Надала. Фото: Скрін протоколу, який оприлюднило НАЗК

"Враховуючи, що у воєнний час доступ до даних про зарплатню, особливо мерів, обмежений, ми підозрюємо, що працівники Тернопільської міської ради могли не знати про нюанси оплати праці мера через закритість процесу преміювання. Тому можемо ознайомити вас з адміністративним протоколом, складеним через порушення вимог антикорупційного законодавства мером міста Тернопіль. Зокрема, на сторінках 5, 6, 7 протоколу можна переглянути повний перелік розпоряджень Тернопільського міського голови, якими він преміював сам себе протягом 2021 та 2022 років", – повідомляє НАЗК.

П’ята сторінка протоколу. Фото: Скрін протоколу, який оприлюднило НАЗК

Шоста сторінка протоколу. Фото: Скрін протоколу, який оприлюднило НАЗК

Також у своєму дописі Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило поняття "конфлікт інтересів" і суть порушення.

"Складовою будь-якого конфлікту інтересів є приватний інтерес. У цьому випадку - оцінювання своєї роботи самим собою для отримання премій більшого розміру. Тобто мер має право на премії, але визначати розмір преміювання собі ж він не може. Ні під час війни, ні в інший час. Також ні посада мера, ані статус народного депутата не мають значення, коли є факти порушення. Як отримувати премії без конфлікту інтересів та хто може погодити премії меру, можна прочитати у Базі знань НАЗК. Нагадуємо, що статею 11 Закону України "Про запобігання корупції" одним із повноважень НАЗК передбачено здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб".

Сьома сторінка протоколу. Фото: Скрін протоколу, який оприлюднило НАЗК

Остання сторінка протоколу. Фото: Скрін протоколу, який оприлюднило НАЗК

Нагадаємо, редакція Суспільного надіслала інформаційний запит до Тернопільської міськради щодо преміювання Сергія Надала у 2021-2022 роках.

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