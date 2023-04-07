Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на підприємствах, релокованих до Івано-Франківської області, працевлаштували 185 людей, з них — 41 переселенець, повідомила в ефірі Суспільного заступниця директора обласного центру зайнятості Ольга Шевчук.

"Загалом до служби подали 320 вакансій. Частина вакансій були нетиповими для нашої області. Потребували працівників різноманітних технічних спеціальностей, зокрема на заводі кольорових металів в Івано-Франківську. Шукати їх було важко, але ми намагалися допомогти", — розповіла Ольга Шевчук.

За її словами, на релокованих підприємствах також працевлаштовували швачок, адміністраторів, касирів, кухарів.

Десять швачок потребували на одному з виробництв, яке з Київщини переїхало у Долину. Його працівники виготовляли спортивні майданчики, шили речі для дітей, постачали будматеріали. Після часткового перевезення на Прикарпаття виробничих потужностей почали займатися також пошиттям військової амуніції, розказав директор підприємства Богдан Думенко.

Нову справу підхопили три швачки, які працювали на підприємстві раніше. Втім працівниць бракувало. Допомогли знайти охочих на виробництво у місцевому центрі зайнятості. Завдяки цьому зараз релоковане підприємство виконує замовлення із пошиття літньої форми для військових.

Інші релоковані на Прикарпаття підприємства, за інформацією обласного центру зайнятості, наразі пропонують вакансії волочильника кольорових металів, водія навантажувача, прибиральника, зварника, швачки, слюсаря з механоскладальних робіт, тракториста, комірника.

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