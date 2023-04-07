На Хмельниччині озброєний чоловік намагався пограбувати банк

На Кам’янеччині озброєний чоловік вчинив розбійний напад на банк. Наразі йому повідомлено про підозру. Мешканцю Кам’янеччини загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

За інформацією відомства, у м. Дунаївці, мешканець вчинив розбійний напад на філію одного з банків.

"Погрожуючи начальнику відділення банку пістолетом, він змусив останнього зачинити двері, підійшов до каси та наказав касиру віддати усі гроші. Перелякана жінка склала понад 160 тис. грн у пакет і віддала зловмиснику. Злодій схопив кошти, сів в авто і зник. Керуючий відділенням викликав поліцію та повідомив, що впізнав у нападнику клієнта їхнього банку", — йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру. Мешканцю Кам’янеччини загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

На Хмельниччині озброєний чоловік вчинив розбійний напад на банк. Фото: Хмельницька обласна прокуратура

У м. Дунаївці, мешканець вчинив розбійний напад на філію одного з банків. Фото: Хмельницька обласна прокуратура

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