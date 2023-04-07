Літературу, яку виявили у бібліотеці єпархіального управління Свято-Покровського кафедрального собору досліджує Служба безпеки України із залученням фахівців.

Про це Суспільному Хмельницький розповіла прессекретарка управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Людмила Рябчук.

У приміщеннях храму працювала ревізійна комісія, яка описувала майно, говорить керівник релігійної громади собору Юрій Смаль. В одному із приміщень храму і знайшли книги.

"Там було виявлено дуже багато, на нашу думку, літератури, яка несе в собі ненависть до України, закликає до війни й прославляє "руский мір"", — сказав Юрій Смаль.

Чимало виявленої періодики видано у Росії, каже Юрій Смаль: "Там були знайдені періодичні видання друковані, газети, статті в журналах, літературні видання, книги. Вони були російською мовою, більшість було видано на території Російської Федерації. Роки різні".

За словами Юрія Смаля, знайдену літературу передали в Службу безпеки України.

"Безпосередньо звернулися в СБУ Хмельницької області з відповідною заявою, документами, актом, додатком переліку документів, і переліком літератури, яку ми виявили, ми все здали туди", — розповів Юрій Смаль.

На фото книги, які комісія знайшла у Свято-Покровському кафедральному соборі. Фото: Юрій Смаль

Деякі фото книг, що надав нам Юрій Смаль, кореспондентка Суспільного Хмельницький надіслала керівниці аналітичних проєктів з протидії дезінформації Міжнародного центру протидії російській агресії Валентині Биковій. Свою оцінку вона озвучила телефоном: "Я тут бачу звичайну для церковників літературу, періодика, до того ж це стара періодика. Мене більше турбує інше: всі священники є лідерами суспільної думки для своїх вірян. І те, що вони читають — це одне. А те, що весь цей "руський мір", так званий, вони ним індоктринують своїх вірян".

Як може впливати Росія на свідомість українських вірян через літературу, Валентина Бикова каже: "Ця література стає вільним підґрунтям для того, що все це виливається в конкретні дії, зокрема в неповагу до наших військових. В самому слогані "С нами Бог" також немає нічого поганого. Погано тільки те, що "Ми русские — с нами Бог". Створюється таке враження, що якась богообраність окремої взятої нації, а з іншими націями Бога немає."

Чи може Росія використовувати церкву для пропаганди, Валентина Бикова говорить: "Не тільки може, так воно і є. Ми це побачили ще у 2014 році, коли полковник ФСБ Гіркін спочатку відвідав Крим саме у складі церковної делегації. Потім ми спостерігали за монахами Святогірської лаври, які ховали зброю й терористів у своїх скитах".

Представники Української православної церкви, що донедавна правили у соборі, ситуацію з бібліотекою коментувати відмовились.

Що відомо

Четвертого квітня, в Хмельницькому відбулись позачергові сесії обласної та міської рад. Рішенням Хмельницької міської ради скасували право Української православної церкви Московського патріархату на користування тринадцятьма земельними ділянками, що є власністю громади. Обласна рада ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території Хмельниччини. Рішенням щодо скликання позачергових "релігійних" сесій передували події, пов’язані із побиттям військового другого квітня у Свято-Покровському храмі.

У Хмельницькому в церкві Різдва Пресвятої Богородиці, яку 5 квітня громада міста “перевела” з УПЦ (МП) до ПЦУ, уже наступного дня, 6 квітня, новий керуючий Хмельницькою єпархією Української православної церкви Віктор Коцаба провів Богослужіння.

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