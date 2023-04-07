У Хмельницькому в церкві Різдва Пресвятої Богородиці, яку 5 квітня громада міста “перевела” з УПЦ (МП) до ПЦУ, уже наступного дня, 6 квітня, новий керуючий Хмельницькою єпархією Української православної церкви Віктор Коцаба провів Богослужіння.

Про це повідомили у Хмельницькій єпархії Української православної церкви

“Напередодні Благовіщення Пресвятої Богородиці керуючий Хмельницькою єпархією очолив всенічне бдіння в храмі на честь Різдва Божої Матері міста Хмельницький”, — йдеться у повідомленні єпархії.

Суспільне Хмельницький також намагається взяти коментар з приводу богослужіння священниками УПЦ у храмі, який мав бути опечатаний до вирішення питання про перереєстрацію конфесійної приналежності, у обраного на зборах громади міста Хмельницький 5 квітня нового керівника релігійної громади Церкви Різдва Пресвятої Богородиці Віталія Присяжнюка та інших організаторів зборів.

Що відомо

Близько тисячі людей 5 квітня проголосували за перехід релігійної громади церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що у Хмельницькому, з УПЦ (МП) до ПЦУ. Про це розповів голова лічильної комісії Віталій Присяжнюк. Сталося це на зборах біля церкви, де й зібралася громада. Після голосування, за інформацією організаторів зборів, проводилися описи внутрішнього рухомого і нерухомого майна, що на території церкви. Після опису храм мали опечатати та подати документи на перереєстрацію релігійної громади у складі Православної церкви України.

Четвертого квітня, в Хмельницькому відбулись позачергові сесії обласної та міської рад. Рішенням Хмельницької міської ради скасували право Української православної церкви (Московського патріархату) на користування тринадцятьма земельними ділянками, що є власністю громади. Обласна рада ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території Хмельниччини. Рішенням щодо скликання позачергових "релігійних" сесій передували події, пов’язані із побиттям військового другого квітня у Свято-Покровському кафедральному соборі Української православної церкви.

У коментарі Суспільному директорка департаменту інформаційної діяльності, культури та релігій Хмельницької обласної військової адміністрації Інна Михайлова розповіла, що для зміни конфесійної приналежності церковної громади до обласної військової адміністрації, яка здійснює перереєстрацію, мають бути подані відповідні документи: заява, копія статуту, перелік людей, які брали участь у зборах, хто з тих людей проголосував у той чи інший спосіб. Згідно законодавства, на розгляд таких документів у обласної адміністрації є місяць.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube та Instagram.