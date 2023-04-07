Молдова візьме участь у військових навчаннях під керівництвом США — Пентагон

Молдова візьме участь у військових навчаннях "Захисник 23" (Defender 23) під керівництвом Сполучених Штатів. Багатонаціональні навчання стартують 23 квітня.

Про це повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

"Це щорічні навчання, які триватимуть майже два місяці й будуть сфокусовані на стратегічному розгортанні сил, що базуються в США, використанні армійських запасів і кооперації з європейськими союзниками та партнерами", — уточнила вона.

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За словами Сінгх, навчання відбудуться на території 10 європейських країн. У програмі візьмуть участь близько 9 тисяч американських військових та ще 17 тисяч військових з 26 держав-партнерів.

"Навчання покликані продемонструвати здатність американських військових швидко розгортати бойові війська і техніку, щоб запевнити союзників у здатності стримати тих, хто загрожуватиме миру в Європі, і захистити континент від агресії", — додала представниця Пентагону.

У навчаннях "Захисник 23" також візьмуть участь Албанія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Косово, Нідерланди, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія, Словенія, Іспанія, Швеція та Велика Британія.

Що відомо про ситуацію у Молдові

Президент Зеленський під час виступу на саміті ЄС 9 лютого заявив про "план Росії взяти Молдову під свій контроль". Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що молдовська сторона отримувала від України дані про наміри Росії провести кампанію з дестабілізації ситуації в державі.

13 лютого президентка Молдови Мая Санду підтвердила цю інформацію і заявила, що за допомогою протестів опозиції РФ має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі.

20 лютого президент України заявив, що Росія давно планувала змінити владу та влаштувати провокації у Молдові, про що він уже попередив президента Маю Санду. Однак Молдова і РФ не мають спільного кордону, а росіяни могли перекидати своїх військових лише в аеропорт у Кишиневі. 21 лютого прем'єр-міністр Дорін Речан підтвердив слова Зеленського про те, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військових до Молдови.

З осені минулого року у Молдові тривають мітинги проти підвищення цін на енергоносії у країні та дій уряду. Їх скликає опозиційна до влади політична партія "Шор". За словами президентки країни Маї Санду, ця партія "намагається показати чи продати ідею Москві, що вони можуть дестабілізувати Молдову".

Водночас влада заявляє, що постачання російського газу є методом шантажу Росії. Річ у тім, що частину енергоносіїв Молдова за контрактами із "Газпромом" має постачати у невизнане Придністров’я, де з 90-х років перебувають російські військові.

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