У Надвірній, що на Івано-Франківщині, 10 квітня відбудеться посвячення великодніх кошиків для ЗСУ. Напередодні свята прикарпатські волонтери вирушать до земляків, які боронять країну, щоб відвезти великодні смаколики. Про це на Facebook-сторінці повідомив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

Він закликав усіх жителів громади, підприємців, родичів бійців приготувати смачні подарунки, великодні кошики та принести їх для освячення о 12:00 на майдан Шевченка. Це відбуватиметься у межах благодійної акції "Великдень для захисника".

"Ці 13 місяців ми усі живемо одним завданням і мрією. І наше завдання — якомога більше допомагати, волонтерити для наших бійців, які бережуть наш мир та спокій. Надвірнянська громада готує чергову поїздку на східні терени. Збираємося до наших захисників, які в різних областях, — на Донеччині, Луганщині, на Запоріжжі, Харківщині", — каже Зіновій Андрійович.

З його слів, 11 квітня, напередодні Великодня, волонтери вирушать з великодніми кошиками до захисників на схід країни.

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