Бюро економічної безпеки України оголосило підозру у колабораціонізмі жителю Херсона Олексію Рибакову. Експосадовець виконавчого комітету міської ради у 2010-2014 роках під час окупації Херсона "очолив" так зване "Державне унітарне підприємство Херсон Тепломережі", створене окупаційною ВЦА.

Повідомлення про підозру опубліковане на сторінці Офісу Генерального прокурора.

Детективи Бюро економічної безпеки встановили, що Рибаков не пізніше 19 липня 2022 року на фейковій посаді "керівника" розробляв статут, структуру, штатний розпис створеного окупаційною владою підприємства.

Проводив інвентаризацію фондів херсонських теплогенеруючих підприємств – ТЕЦ і "Теплокомуненерго" для перереєстрації у державних органах країни-агресора. На зборах з колективом повідомив про їхнє переведення до "Тепломереж" зі збереженням робочих місць і заробітних плат, йдеться у повідомленні.

За документом, Рибакова підозрюють у провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами, створеними на тимчасово окупованій території. Йому загрожує штраф до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів або ув’язненням від 3 до 5 років з конфіскацією майна.

Хто такий Олексій Рибаков

За даними ПолітХаб, перед повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року, Рибаков працював у власній кав'ярні на площі Свободи у Херсоні.

У 2020 році балотувався до Херсонської міської та обласної рад від Радикальної партії Ляшка

У 2019 році балотувався до ВРУ 9, у 182 виборчому окрузі як самовисуванець.

У 2010-2013 роках очолював "Міськжитлоуправління" при департаменті ЖКГ Херсонської міської ради.

У 1990-х він працював як комерсант-"човник", збуваючи продукцію з ближнього закордоння, у 2000-х розпочав власний приватний бізнес.

Рибаков народився у в місті Йошкар-Ола Марійської республіки РФ і ніколи не приховував своєї відверто імперської позиції, любові до Путіна та підтримки війни проти України.

Що відомо

Слідчі СБУ повідомили про підозру у колабораційній діяльності так званому "голові сільської ради" села Шевченко та "старості" Трифонівки на Херсонщині.

Так званого "голову Новорайської сільської ради" у Бериславському районі Херсонщини взяли під варту без можливості внесення застави.Чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою.

На Херсонщині за матеріалами СБУ повідомили про підозру у державній зраді депутатці місцевої селищної ради та колишньому працівнику патрульної поліції.

У співпраці з СБУ Херсонська обласна прокуратура оголосила підозру трьом "посадовцям" окупаційної "адміністрації Херсонської області": так званим "міністру сільського господарства", "заступниці директора департаменту транспорту" та "першому заступнику голови Скадовської ВЦА".

Читайте також

"Б'ють по сільськогосподарських площах, де люди намагаються відродити регіон". Гуменюк про обстріли Херсонщини

Російські війська атакували Херсонщину керованими авіабомбами. Семеро поранених

У лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок обстрілу Берислава

Обстріли Берислава, Зміївки, Козацького. 408 день війни: хроніка подій в Херсонській області

Читайте нас у Telegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber