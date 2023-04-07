У Києві суд скасував незаконну державну реєстрацію права власності на два нежитлові приміщення на вулиці Хорива на Подолі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що нежитлові приміщення розміщені у мезоніні житлового будинку, зведеному у 1897 р., який є пам’яткою архітектури місцевого значення. Ці об’єкти належать до комунальної власності Києва і протягом тривалого часу перебували оренді під розміщення творчої майстерні художників.

Слідство встановило, що підозрювані, які не мали жодного відношення до цих приміщень, у 2011 році ініціювали штучний судовий спір щодо вказаного майна у Брянківському міському суді Луганської області.

"За результатами судового розгляду нежитлові приміщення "перетворилися" на квартири та право власності на них було визнано за фізичною особою. Представники місцевого самоврядування столиці для розгляду цієї справи в суді не залучалися",— йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що у 2016 році право власності на приміщення незаконно перейшло на користь жительки Київської області. Наразі, Подільський районний суд міста Києва погодився з доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги в повному обсязі. Слідство триває.

Що відомо про шахрайство з нерухомістю у Києві

Прокуратура м. Києва викрила жителя столиці у шахрайському заволодінні земельною ділянкою та двома квартирами у столиці вартістю близько 1,6 млн грн. Підозрюваний придбав завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України та правовстановлюючі документи на цю нерухомість.

Правоохоронці затримали киянина, який незаконно привласнив 2 столичні квартири, розташовані у Шевченківському та Солом’янському районах столиці та належать територіальній громаді. Загальна вартість нерухомості більше 2 млн грн. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

У Києві СБУ викрила та припинила діяльність організованої групи, яка протягом 4 років привласнювала нерухомість померлих громадян. До складу злочинної групи входили два адвокати, приватний нотаріус та службові особи "Національної інформаційної системи". П'ятьом учасникам оголосили про підозру.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо киянина, якого підозрюють у незаконному заволодінні квартирою в історичному центрі Києва вартістю понад 3 мільйони гривень. Квартира належала громадянці США.

Уродженці Київської області повідомили про підозру щодо незаконного заволодіння і продажу трьох земельних ділянок у Києві на території масиву Биківня. Слідство встановило, що законним власникам земельних ділянок завдано шкоду на суму майже 2 мільйони гривень.

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