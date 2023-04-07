Росія втратила на війні в Україні понад 177 тисяч військових — Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 7 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 177 110 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 480 військових.

З техніки росіяни втратили:

танків — 3633 (+2) од,

бойових броньованих машин — 7016 (+3) од,

артилерійських систем — 2722 (+8) од,

РСЗВ — 533 (+1) од,

засоби ППО — 281 (+0) од,

літаків — 306 (+0) од,

гелікоптерів — 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2291 (+4),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5587 (+13) од,

спеціальна техніка — 304 (+2).

Дані уточнюються.

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