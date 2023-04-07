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Росія втратила на війні в Україні понад 177 тисяч військових — Генштаб ЗСУ
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Росія втратила на війні в Україні понад 177 тисяч військових — Генштаб ЗСУ

Олена Богданьок
  
Російський артилерист
Російський артилерист. Ілюстративне фото: АР

Станом на ранок 7 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 177 110 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 480 військових.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 3633 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 7016 (+3) од,
  • артилерійських систем — 2722 (+8) од,
  • РСЗВ — 533 (+1) од,
  • засоби ППО — 281 (+0) од,
  • літаків — 306 (+0) од,
  • гелікоптерів — 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2291 (+4),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5587 (+13) од,
  • спеціальна техніка — 304 (+2).

Дані уточнюються.

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