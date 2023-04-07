Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів — Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня.

Також українські захисники знищили 3 БпЛА різних типів (“Орлан-10”, “Supercam” та "Ланцет-3"), а також 3 коригованих авіаційних бомби.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили окупаційного війська, 2 склади пально-мастильних матеріалів та російську станцію радіоелектронної боротьби.

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