Бджоляр із Сєвєродонецька відновив свою справу на Дніпропетровщині. Вдома у Романа Бурджанадзе була пасіка на понад 200 сімей. Бджільництвом він займався 5 років, щороку збирав по 10 тонн меду, розказав він Суспільному Дніпро.
Зараз чоловік живе у Булахівці. Отримав державний грант, на який купує нові вулики та бджіл. Планує цьогоріч зібрати до 5 тонн меду.
"Бджолами почав займатися, бо бджоли – це така істота, їй 10 мільйонів років. Розум у неї колективний. І я думаю, що всім людям треба повчитися у бджіл. Як вони живуть, будують свою державу, от у них тут справжня демократія", – говорить Роман.
З рідного міста чоловікові не вдалося нічого вивезти. Всі бджоли, вулики та інше оснащення вартістю близько двох мільйонів гривень залишилося у Сєвєродонецьку. Відновити таку пасіку, вважає, можна лише за 3-4 роки.
"Моя пасіка вже на третій день під окупацію потрапила, і не було можливості туди навіть заїхати. Хочеться вірити, що там щось залишилося, дуже хочеться", – каже пасічник.
І мед, і робота для переселенців
Переїхавши на Дніпропетровщину, Роман подав заявку на державний грант. На отримані кошти купує нові вулики та бджіл.
"Зараз у мене 30 сімей. Це небагато. Але бджільництво – це така справа… Наприклад, бджолопакети у травні куплятимемо. На жаль, місцевих бджіл не так багато, а з Карпат – там і бджіл багато, там закуплятимемо... От у нас уже і розплід. Бджілка працює. Ще їй потрібна гарна погода. Вже потроху літають", – говорить він.
Роман придбає ще сто сімей бджіл. Цьогоріч планує зібрати до 5 тонн меду. Разом із ним працює ще двоє переселенців.
Валентин Бабич займається бджільництвом т роки, починав на пасіці Романа у Сєвєродонецьку, звідки виїхав у травні минулого року.
"Ми там у підвалі просиділи півтора місяця. А потім, вже як у будинок прилетіло, у п’ятиповерховому будинку пробило дах, вже сил не стало, і ми поїхали", – розповів Валентин.
Плани пасічника
Роман також хоче налагодити переробку воску для виготовлення вощини – пластин з стільниками, в які бджоли складають квітковий пилок та шари меду. Однак для цього йому потрібне приміщення. Чоловік звернувся до сільської ради, зараз чекає, поки необхідну йому будівлю виставлять на аукціон.
По закінченню війни, каже, повернеться додому, із собою забере своїх нових бджіл. Розраховує, що у Сєвєродонецьку залишилася хоч частина його пасіки. Без догляду, каже, бджолам не вижити, однак чоловік сподівається, що про них дбають сусіди.
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