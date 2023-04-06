Бджоляр із Сєвєродонецька відновив свою справу на Дніпропетровщині. Вдома у Романа Бурджанадзе була пасіка на понад 200 сімей. Бджільництвом він займався 5 років, щороку збирав по 10 тонн меду, розказав він Суспільному Дніпро.

Зараз чоловік живе у Булахівці. Отримав державний грант, на який купує нові вулики та бджіл. Планує цьогоріч зібрати до 5 тонн меду.

"Бджолами почав займатися, бо бджоли – це така істота, їй 10 мільйонів років. Розум у неї колективний. І я думаю, що всім людям треба повчитися у бджіл. Як вони живуть, будують свою державу, от у них тут справжня демократія", – говорить Роман.

Фото: Суспільне Дніпро, Юрій Тинний

З рідного міста чоловікові не вдалося нічого вивезти. Всі бджоли, вулики та інше оснащення вартістю близько двох мільйонів гривень залишилося у Сєвєродонецьку. Відновити таку пасіку, вважає, можна лише за 3-4 роки.

"Моя пасіка вже на третій день під окупацію потрапила, і не було можливості туди навіть заїхати. Хочеться вірити, що там щось залишилося, дуже хочеться", – каже пасічник.

Фото: Суспільне Дніпро, Юрій Тинний

І мед, і робота для переселенців

Переїхавши на Дніпропетровщину, Роман подав заявку на державний грант. На отримані кошти купує нові вулики та бджіл.

"Зараз у мене 30 сімей. Це небагато. Але бджільництво – це така справа… Наприклад, бджолопакети у травні куплятимемо. На жаль, місцевих бджіл не так багато, а з Карпат – там і бджіл багато, там закуплятимемо... От у нас уже і розплід. Бджілка працює. Ще їй потрібна гарна погода. Вже потроху літають", – говорить він.

"Бджілка працює. Ще їй потрібна гарна погода". Фото: Суспільне Дніпро, Юрій Тинний

Роман придбає ще сто сімей бджіл. Цьогоріч планує зібрати до 5 тонн меду. Разом із ним працює ще двоє переселенців.

Фото: Суспільне Дніпро, Юрій Тинний

Валентин Бабич займається бджільництвом т роки, починав на пасіці Романа у Сєвєродонецьку, звідки виїхав у травні минулого року.

"Ми там у підвалі просиділи півтора місяця. А потім, вже як у будинок прилетіло, у п’ятиповерховому будинку пробило дах, вже сил не стало, і ми поїхали", – розповів Валентин.

Плани пасічника

Роман також хоче налагодити переробку воску для виготовлення вощини – пластин з стільниками, в які бджоли складають квітковий пилок та шари меду. Однак для цього йому потрібне приміщення. Чоловік звернувся до сільської ради, зараз чекає, поки необхідну йому будівлю виставлять на аукціон.

Фото: Суспільне Дніпро, Юрій Тинний

По закінченню війни, каже, повернеться додому, із собою забере своїх нових бджіл. Розраховує, що у Сєвєродонецьку залишилася хоч частина його пасіки. Без догляду, каже, бджолам не вижити, однак чоловік сподівається, що про них дбають сусіди.

Читайте також

У Дніпрі переселенці з Донбасу можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу: адреси

Щодня вивозять по десять людей з зони бойових дій на Донеччині: як працює евакуаційна команда "Восток SOS" у Дніпрі

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро