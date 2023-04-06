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На війні загинув Іван Бродовський із Пирятина
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На війні загинув Іван Бродовський із Пирятина

Ігор Ізотов
  
На війні загинув Іван Бродовський із Пирятина
фото: Кремечуцький телеграф

Під час російсько-української війни загинув військовий Іван Бродовський із Пирятина. Про це Суспільному повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.

Іван Бродовський загинув 4 квітня під час мінометно-артилерійського обстрілу у Донецькій області, розповів Роман Істомін.

42-річний воїн мав звання солдат. Він проживав у Пирятині на Полтавщині. Прощання з воїном відбудеться 7 квітня у Кременчуці, інформує місцева міська рада. Там він народився і виріс. У нього лишилась дружина, син та мати.

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