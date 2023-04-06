На війні загинув Іван Бродовський із Пирятина

Під час російсько-української війни загинув військовий Іван Бродовський із Пирятина. Про це Суспільному повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.

Іван Бродовський загинув 4 квітня під час мінометно-артилерійського обстрілу у Донецькій області, розповів Роман Істомін.

42-річний воїн мав звання солдат. Він проживав у Пирятині на Полтавщині. Прощання з воїном відбудеться 7 квітня у Кременчуці, інформує місцева міська рада. Там він народився і виріс. У нього лишилась дружина, син та мати.

Що відомо

Обстріли на Полтавщині почалися у перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. 24 лютого поцілили по об’єктах у Миргороді.

За час повномасштабної війни російська армія обстрілювала також об’єкти у Полтаві, Кременчуці, Лубенській, Терешківській та Карлівській громадах.

За кількістю загиблих найбільш масштабний обстріл на Полтавщині стався 27 червня у Кременчуці. Російська ракета влучила у ТЦ "Амстор".

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram| Viber | Instagram| Twitter | YouTube | Facebook