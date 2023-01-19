На борту гелікоптера, що розбився у Броварах 18 січня 2023 року перебував уродженець Дніпропетровщини Євген Єнін. Він був першим заступником глави Міністерства внутрішніх справ України.

До роковин загибелі Євгена Єніна Суспільне підготувало спогади вчителів ліцею, у якому навчався посадовець.

Євген Єнін народився у Дніпрі, навчався у павлоградській школі №9, зараз це ліцей. Як розповіла Суспільному директорка ліцею Лілія Чернецька, в останнє вона бачила Євгена влітку 2022 року. Тоді він повертаючись з робочої поїздки на передову, заїхав до рідної школи. Директорка зазначає, що не викладала, коли Євген навчався, але після зустрічі з ним, лишились лише приємні спогади.

Як зазначила заступниця директорки Вікторія Яценко, вона знала Євгена змалку. Каже, що він був приємною і світлою людиною.

"Це була неймовірна дитина, добрий, світлий. Він був, от знаєте, правильний, щирий", – розповіла вона.

Вчителька української мови та літератури Людмила Лях викладала у Євгена Єніна з 7 класу. Каже, такі діти не забуваються.

"Він для мене завжди буде тим світлим хлопчиком, який біля дошки читав вірша "Любіть Україну" і він дійсно її любив. От я його як зараз бачу, такий гарний, такий рослий був. Він дійсно вірив в перемогу, був патріотом своєї країни", – каже вчителька.

За словами вчителів Євгена, він був розумним та вихованим учнем.

"Він закінчив школу з золотою медаллю, тоді взагалі весь клас у них такий був, якийсь унікальний. Я добре їх запам’ятала", – каже Людмила Лях.

Після навчання у школі Євген Єнін продовжив спілкування з вчителями. Неодноразово зустрічався з ними вже коли працював у Києві.

Останній візит Євгена Єніна до рідного ліцею у Павлограді влітку 2022 року. Фото: інстаграм-сторінка ліцею №9 у Павлограді

Під час свого останнього візиту Євген залишив на дошці у своєму класі надпис: "Переможемо". Дошку з надписом планують зберегти, а в школі зроблять куточок пошани на честь колишнього учня Євгена Єніна.

Що відомо про авіакатастрофу в Броварах

У Броварах Київської області впав гелікоптер, унаслідок катастрофи загинуло керівництво МВС — міністр Денис Монастирський, державний секретар міністерства Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін. За останніми даними загинули 14 людей, з них одна дитина. Отримали поранення 25, з них — 11 дітей. Кабмін створив робочу групу для розслідування авіакатастрофи.

В СБУ повідомили, що розглядають кілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

У березні в МВС повідомили, що залишаються робочими три основні версії авіакатастрофи. Йдеться про порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

"Чорну скриньку", знайдену на місці падіння гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції. Її матеріали передали слідству, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Після авіакатастрофи у Броварах в МВС заборонили всім керівникам користуватися під час воєнного стану авіаційним транспортом – гелікоптерами та літаками.

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