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Як будували Свято-Покровський собор у Рівному
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Як будували Свято-Покровський собор у Рівному

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Як будували Свято-Покровський собор у Рівному
Колаж\Фото: Анатолій Похилюк, Олексій Бухало

Один з найвищих храмів України розташований у Рівному — це Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ, він 55 метрів заввишки і одночасно може вмістити майже три тисячі вірян. В архітектурі собору поєднали релігійні й історичні традиції українців, а будували усією громадою понад десять років.

Наріжний камінь Свято-Покровського собору освячував Патріарх УАПЦ Мстислав, збудований храм — очільник УПЦ КП Філарет, він же у січні 2019 року в сані почесного Патріарха ПЦУ привіз сюди зі Стамбула Томос — документ про автокефалію Української Церкви. До свята Покрови Суспільне зібрало спогади та фото про те, як будували кафедральний собор у Рівному.

Кафедральний собор на честь Святої Покрови урочисто закладають 11 листопада 1990 року.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: Анатолій Похилюк

Освятити наріжний камінь у тоді ще радянське Ровно приїздить першоієрарх УАПЦ в США та діаспорі, Патріарх Київський і всієї України МстиславУкраїнський державний, політичний, громадський і церковний діяч. Племінник Симона Петлюри, хорунжий армії УНР, у міжвоєнний період — посол в польському сеймі, захищав права українців. У 1941 році у Рівному разом з Уласом Самчуком заснував і очолив Українську раду довір'я на Волині (громадський орган самоуправління). У 1942 році був висвячений в ієреї. Заарештований гестапо на українських землях та ув'язнений, з 1944 р. жив у Варшаві, Словаччині, Німеччині, де очолював єпархії УАПЦ. З 1949 очолив УПЦ в США. Підтримував рух в Україні за відродження Української Автокефальної Православної Церкви в 1988 р. У1989 р. став патріархом УАПЦ в Україні та за кордоном.. В Україну він повертається вперше за 49 років служіння за кордоном.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Пам'ятна дошка Патріарху Мстиславу на Покровському соборі. Фото: Суспільне Рівне

Про той день Суспільному розповідала парафіянка Тетяна Редюк:

"Ми зустрічали його на кордоні з хлібом-сіллю, було дуже багато людей. Влада Рівного автобуси тоді навіть виділила, щоб ми поїхали. І в місті було велелюдне зібрання, чекали його біля Свято-Воскресенського собору в центрі, там мала бути служба. А коли нас не впустили в собор, то він сказав, що прийде час, коли всі церкви в Україні відкриються для українців. Потім патріарх і всі люди перейшли туди, де мав будуватися Покровський собор, там відбулася служба і освячення наріжного каменю".

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: Анатолій Похилюк

Парафіянка також зазначила, що зводили Свято-Покровський собор методом народної будови — місце для храму обирали разом, за участю громади затверджували проєкт і гуртом збирали гроші для його втілення.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: Анатолій Похилюк

З дванадцяти поданих на конкурс ескізів обрали пропозицію Віктора Ковальчука. За задумом архітектора, це мав бути один з найбільших храмів в Україні з елементами української символіки.

"Ісус Христос мав 12 апостолів, і це відобразили в архітектурі храму. Використали символіку хреста, тризуба — герба Володимира, який охрестив нашу державу", — розповідав Віктор Ковальчук.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: Анатолій Похилюк

З фото, які надав Суспільному рівненський фотохудожник Анатолій Похилюк, видно, що будівництво відбувалося навіть взимку.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: Анатолій Похилюк

Наприкінці 90-х років ХХ століття почав діяти нижній храм собору. Його назвали на честь Всіх Святих землі Волинської.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: Суспільне Рівне

Роботи з будівництва верхнього храму тривали.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: Анатолій Похилюк

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Будівництво собору. З фотоархіву Віктора Ковальчука. Фото: Суспільне Рівне, 2015 рік

Загалом спорудження Свято-Покровського собору тривало 11 років.

Як будували Свято-Покровський собор у Рівному
Фото: єпархія ПЦУ

14 жовтня 2001 року у Рівне приїздить очільник Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото надали в єпархії ПЦУ

Патріарх Київський і всієї Руси-України зі священнослужителями і вірянами входять у верхній храм Свято-Покровського кафедрального собору. І освячує його.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: єпархія ПЦУ

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: єпархія ПЦУ

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: єпархія ПЦУ

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Справа наліво: староста Свято-Покровського собору Василь Червоній, міський голова Рівного Віктор Чайка, перший заступник голови Рівненської облради Валентин Крока, заступник голови Рівненської облдержадміністрації Олександр Чуприна. Фото: єпархія ПЦУ

Зведений храм проглядається при в'їзді до Рівного з усіх напрямків.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: Олексій Бухало

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: Олексій Бухало

Параметри Свято-Покровського собору:

  • довжина — 51 м;
  • ширина — 42 м;
  • висота — 55 м.
Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: Суспільне Рівне

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: Олексій Бухало

Золотий тризуб розмістили на фронтоні, у вітражах використали орнаментування волинських рушників.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: Суспільне Рівне, 2015 рік

Вечірню підсвітку для Свято-Покровського собору зробили синьо-жовтою, до цього доклались меценати у 2016 році.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: Типове Рівне

Інтер'єр оформляли за пожертви вірян. Під іконами у верхньому храмі зазначені прізвища жертводавців, а над самим храмом — Боже благословення, зауважував отець Микола.

"Коли возносять молитви до Пресвятої Богородиці, відбуваються чудеса Божої Слави і єдності з Господом. І вже не одна сім'я, не одна родина, жертвуючи чи роблячи щось для храму, отримала те чи інше благословення", — розповідав священник Свято-Покровського собору.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Список Пресвятої Богородиці Одигітрії Дорогобузької. Фото: Суспільне Рівне, 2015 рік

СписокПоходить від "списувати", в іконописі так називають відтворення, копію шанованої ікони. Пресвятої Богородиці Одигітрії Дорогобузької, розміщений у верхньому храмі, отець Микола назвав помічним у різних недугах. А до спускної ікони Божої Матері моляться бездітні жінки про материнство.

Внутрішні стіни верхнього храму оздобили сценами 12 найбільших християнських свят у році, а над входом — сюжет "Страшний суд".

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Підвісна ікона і фрагмент центрального склепіння верхнього храму Свято-Покровського собору. Фото: Суспільне Рівне, 2015 рік

Також в інтер'єрі зобразили сюжет хрещення Київської Русі зі святими князями Ольгою і Володимиром. Автором розписів є художник Микола Кундель.

"Оздоблювати верхній храм розпочали після його освячення у 2001 році. Тодішні керуючий Рівненською єпархією, приснопам'ятний митрополит Даниїл Чикалюк і староста Свято-Покровського собору Василь Червоній разом з інтелігенцією Рівного вирішили увінчати цей храм мозаїками, щоб створити особливу атмосферу при перебуванні в ньому. І справді, мозаїка вражає. Лише центральне склепіння має 120 квадратних метрів", — зауважив у віртуальній екскурсії Свято-Покровським собором отець Петро.

При Свято-Покровському соборі організували два хори – архієрейський і кліросний, діють недільні школи для дітей та дорослих, бібліотека.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: Олексій Бухало

У січні 2019 року Рівне стає першим містом в Україні, в якому Томос про автокефалію та створення Православної церкви України представили з усіма підписами членів Синоду Вселенського патріархату.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Томос вносять до верхнього храму Свято-Покровського собору, 10 січня 2019 р. Фото: архів Суспільне Рівне

Документ привезли президент України Петро Порошенко та почесний патріарх Православної церкви України Філарет. У храмі відслужили подячний молебень з нагоди отримання Томосу.

Під захистом Святої Покрови: як будували кафедральний собор у Рівному
Фото: архів Суспільне Рівне

Нині у верхньому храмі Свято-Покровського собору зберігається копія документу про автокефалію Української Церкви.

1 жовтня в Україні уперше відзначають Покрову Пресвятої Богородиці за новоюліанським календарем, це свято змістилося з 14 жовтня.

У неділю, 1 жовтня, урочисте богослужіння з нагоди храмового свята у Свято-Покровському кафедральному соборі в Рівному очолив глава Православної Церкви України, митрополит Епіфаній.

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