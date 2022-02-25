У Сватовому не зупинятиметься: евакуаційний поїзд на Луганщині змінив маршрут

Евакуаційний потяг буде відправлено з Лисичанська о 20:30 в напрямку західних областей України. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Точний час повідомлю додатково. Зупинка в Рубіжному буде о 21:30. У Сватовому зупинки не буде", — повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Гайдай додав, що у Сватовому зупинки не буде. Охочі можуть скористатися можливістю виїзду без квитка.
Читайте також: Окупанти накрили "Градами" автобуси, що їхали до Щастя евакуювати людей — Гайдай
Читайте також
- Інформація про перший день війни у Донецькій і Луганській області
- Верховна рада на позачерговому засіданні проголосувала за запровадження воєнного стану через вторгнення Росії в Україну. "За" проголосували 300 народних депутатів.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.