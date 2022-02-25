Окупанти накрили "Градами" автобуси, що їхали до Щастя евакуювати людей — Гайдай

У Луганській області окупанти обстріляли автобуси, призначені для евакуації. Жертв немає. Евакуація жителів триває. Про це повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай заявив, що автобуси, що їхали до Щастя евакуювати мешканців, потрапили під обстріли. Російські окупанти накрили їх "Градами".

"Ситуація залишається важка. Найпотужніші обстріли в районі Щастя, Золоте, Новотишківка. Старобільськ обстріляли "Смерчами". Місцеві органи займаються евакуацією людей, де це можливо, бо під обстрілами евакуювати людей неможливо. Організували два автобуси, для маломобільних людей. І тільки вони під'їхали до Щастя, їх одразу накрили "Градами". Слава богу водії живі, але поранені", — повідомив Сергій Гайдай.

"За інформацією УЗ потяги, які ходять в Луганську область не скасовані, однак будуть затримки. Час треба уточнювати на станціях. Та дещо змінено маршрути. Начальники потягів попереджені про необхідність посадки людей за вимогою", — повідомив Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай додав, що відправлення з Лисичанська о 16-17 годині. Зупинки Рубіжне і Сватове. Бажаючі можуть скористатися можливістю виїзду хоч з квитком, хоч без квитка

Сергій Гайдай додав, що багато людей записуються у тероборону, підприємці допомагають машинами та спецтехнікою і усім можливим. Усі потреби військових намагаються оперативно забезпечувати.

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