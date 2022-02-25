Органи соцзахисту населення на Дніпропетровщині працюють в штатному режимі. Про це на брифінгу 25 лютого повідомила заступниця голови облдержадміністрації Ольга Горб.

За її словами, 153 тисяч родин, які мешкають в області, отримали всі види державної допомоги.

100% пільговиків отримали субсидії, адресну допомогу на проживання, державні виплати за участь в ліквідації аварії на ЧАЕС тощо.

«25-28 лютого формуються узагальнені заявки на фінансування області для забезпечення державної підтримки в березні. У березні виплати будуть здійснюватися через банківські установи та відділення «Укрпошти» за вибором громадян», – сказала вона.

Що відомо

Вранці 24 лютого розпочалося повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

У державі діє режим воєнного стану.

У Дніпрі та області запроваджена комендантська година.

Читайте також

- Станом на 8.00 до лав Збройних Сил України з Дніпропетровщини відправили півтори тисячі людей

- Потрібні люди: у Дніпрі закликали долучитися до територіальної оборони

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро