Органи соцзахисту населення на Дніпропетровщині працюють в штатному режимі. Про це на брифінгу 25 лютого повідомила заступниця голови облдержадміністрації Ольга Горб.
За її словами, 153 тисяч родин, які мешкають в області, отримали всі види державної допомоги.
100% пільговиків отримали субсидії, адресну допомогу на проживання, державні виплати за участь в ліквідації аварії на ЧАЕС тощо.
«25-28 лютого формуються узагальнені заявки на фінансування області для забезпечення державної підтримки в березні. У березні виплати будуть здійснюватися через банківські установи та відділення «Укрпошти» за вибором громадян», – сказала вона.
Що відомо
- Вранці 24 лютого розпочалося повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.
- У державі діє режим воєнного стану.
- У Дніпрі та області запроваджена комендантська година.
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