Робота громадського транспорту на Тернопільщині: ситуація в Кременці

Громадський транспорт міського та приміського сполучення у Кременці працює. Про це Суспільному повідомив міський голова Андрій Смаглюк.

За його словами, АЗС забезпечені пальним, тому черги там невеликі, на відміну від учорашнього дня.

"Така ж ситуація і в магазинах. В асортименті – усі необхідні стратегічні продукти. Перебоїв з постачанням хліба немає. Черги є лише біля банкоматів", – розповів Андрій Смаглюк.

Лікувальні установи працюють відповідно до умов воєнного стану, зокрема, найближчим часом не проводитимуть планові операції.

Автор Анжела Шова

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