Робота банків на Тернопільщині: ситуація в Чорткові

Ситуація у Чорткові контрольована, в місті працюють усі відділення банків. Про це Суспільному повідомив міський голова Володимир Шматько.

За його словами, учора в місті були черги на АЗС та біля банкоматів.

"Сьогодні в Чорткові спокійніше, людей на вулицях міста мало. Найбільше їх зараз біля військкомату. Туди приходять чоловіки, щоб записатися до ЗСУ та тероброни".

Лікувальні установи Чорткова призупинили планові госпіталізації, працюють тільки ургентно.

"На випадок бомбардувань ми підготували спеціальні укриття для хворих та медперсоналу. Також сформували запас медикаментів, розхідних матеріалів, медичних виробів", – каже чоловік.

За словами Володимира Шматька, транспорт не їздить, бо місто невелике, і люди ним зараз не користуються.

Навчальні та освітні заклади громади працюють дистанційно.

Автор Анжела Шова

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