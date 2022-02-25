"Тривожна валіза": які речі потрібно туди покласти

Рятувальники нагадують, що кожен українець в умовах війни має мати "тривожну валізку". Про повідомила Суспільному речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

За її словами, це має бути невеликий наплічник, з яким можна евакуюватися або ж заховатися в укриття:

"Бажано наплічник, а не сумку, для того, щоб руки у вас були вільними, так вам буде легше пересуватись. Отже, в цей наплічник потрібно покласти індивідуальні необхідні для вас речі, засоби гігієни, засоби зв’язку, павербанки і документи, підтвердження вашої особи: паспорт, ID-картку, усі документи, які у вас є. Це і свідоцтво про народження, про одруження, на право власності – бажано відсканувати і перемістити на флешку, воно займе мало місця, але це хороший спосіб зберегти документи, якщо потрапите під дощ, чи намокне ваша "тривожна валіза". З цією метою також багато тримати документи у водонепроникному пакетику. Гроші: готівку і банківські карти також. Зарядні пристрої для мобільних, мобільні телефони, радіоприймач, ліхтарик, запас батарейок, набір інструментів: ніж, такі є ще мультутули з різними такими відкривачками, які допоможуть в побуті. Сірники, голки, запальнички, для того, щоб ви могли при потребі розвести вогонь, теплий одяг, змінний одяг, білизну, мінімальну аптечку. Якщо ви постійно вживаєте якісь ліки – звичайно, треба взяти їх х запасом. Мінімальний посуд, в якому можна розігріти їжу, з якого можна поїсти. А також воду і продукти з розрахунку на три доби", – каже Крупа.

Якщо треба заховатися в укриття – потрібно взяти каремат і плед чи спальний мішок, каже Ірина Крупа. За її словами, важливо не брати нічого зайвого в укриття, бо великі пакунки займають місце, на якому можуть розміститись люди. Нагадаю, про будь-яку небезпеку в області повідомляє сигнал "Увага всім", який транслюють через сирени. Впродовж 5 хвилин після цього сигналу необхідно увімкнути місцеве радіо або телеканал та виконувати вказівки, які пролунають.

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