У Тернополі в центрі комплектування та соцпідтримки – черга чоловіків

В обласному центрі комплектування та соцпідтримки – черги чоловіків, які хочуть долучитися до захисту України. Про це Суспільному повідомила начальниця пресслужби центру Олена Величанська.

На Території центру комплектування перебувають сотні чоловіків. За її словами, серед них – військовозобов’язані та резервісти. Центр працює цілодобово.

Щоб стати на захист держави, каже Олена Величанська, з собою потрібно мати паспорт і військово-облікові документи.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження в країні загальної мобілізації через початок повномасштабної війни з Росією.

Що відомо