Кого чекають у військкоматах Черкащини та які документи потрібно брати

Президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ про загальну мобілізацію в Україні. Речниця Черкаського територіального центру комплектування Аліна Кривошея розповіла Суспільному, що нині мобілізують всіх охочих.

Речниця Черкаського територіального центру комплектування Аліна Кривошея розповіла, кого чекають у військоматі і які документи потрібно взяти з собою:

"Потрібно прийти на найближчий територіальний центр укомплектування та соціальної підтримки чи то в Черкасах, чи місцевої, або ж районної, із собою мати паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення офіцера або військовий квиток для рядового складу старшинського. Зараз така ситуація в країні, що запрошуємо всіх охочих, зараз навіть якщо є старші 60 років, то він теж приходить, якщо має бажання".

Аліна Кривошея розповіла, що зараз обмежили виїзд за кордон чоловіків від 18 до 60 років, вони не можуть покинути територію України.

За законом призову на військову службу з мобілізації не підлягають військовозобов'язані:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, а також підприємствами, установами;

визнані медкомісією тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди та лише за місцем проживання);

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди та лише за місцем проживання);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю підгрупи А у віці до 18 років;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу у разі їхньої згоди і лише за місцем проживання);

ті, хто зайнятий постійним доглядом за особами, які його потребують;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

інші військовозобов'язані чи окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Вона проводиться протягом 90 днів від моменту опублікування документу одночасно на всій території України. Насамперед мобілізують оперативний резерв, це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з хвиль мобілізації.

Далі другу чергу оперативного резерву, це військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Потому за потребою викликають мобілізаційний резерв. До нього входять військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Далі, за потреби, мобілізація поширюється на громадський резерв — інших громадян, які не мають вікових і фізичних обмежень.

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